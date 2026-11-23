Nyolc járatot törölt hétfőn a Budapest Airport a belgiumi sztrájk miatt – közölte a társaság az MTI érdeklődésére.
Budapesti járatok is érintettek
A belga légiforgalmi irányító szervezet, a Skeyes azt közölte, hogy
gyakorlatilag teljesen leáll a Belgiumba irányuló és az onnan induló légi forgalom hétfőn az országos sztrájk miatt.
A szervezet tájékoztatása szerint reggel 7 és este 9 óra között nem tudják garantálni a menetrend szerinti légiforgalmi szolgáltatásokat, mivel az alkalmazottak is csatlakoznak a munkabeszüntetéshez.
A Budapest Airport az MTI-nek írásban azt válaszolta, hogy
a belgiumi sztrájk miatt hétfőn nyolc járatot töröltek, ebből három érkező és öt induló járat.
Megjegyezték, hogy a járattörlések és a külföldi sztrájk nem okoz fennakadást a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér forgalmában.