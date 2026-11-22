November 24-én ismét szuperhold lesz látható az égbolton. A telihold idején égi kísérőnk mintegy 360 354 kilométerre lesz a Földtől, a novemberi teliholdat hódholdnak is nevezik.

A szuperhold derült idő esetén szabad szemmel is megfigyelhető lesz (A kép illusztráció)

Fotó: GIUSEPPE CACACE / AFP

A Hold november 24-én, magyar idő szerint 15 óra 53 perckor éri el a telihold fázisát. Látszó átmérője ekkor 33 ívperc és 9 ívmásodperc lesz. Mivel a telihold pontos időpontja a délutáni órákra esik, Magyarországról az esti órákban lehet majd megfigyelni, ha az időjárás is kedvez.

Mitől különleges a szuperhold?

A szuperhold elnevezést akkor használják, amikor a telihold a Hold Föld körüli pályájának földközeli szakaszán következik be.

A Hold ugyanis nem szabályos körpályán, hanem ellipszis alakú pályán kering bolygónk körül. Emiatt a Föld és a Hold közötti távolság folyamatosan változik.

Amikor a telihold idején a Hold viszonylag közel jár a Földhöz, valamivel nagyobbnak és fényesebbnek látszik. A különbség azonban szabad szemmel nem mindig feltűnő, különösen akkor, ha nincs lehetőségünk összehasonlítani egy korábbi teliholddal.

Miért nevezik hódholdnak a novemberi teliholdat? A novemberi telihold hagyományos elnevezése a hódhold, amely az észak-amerikai őslakos népek évszakokhoz kapcsolódó névadási hagyományaihoz kötődik. Az elnevezés arra az időszakra utal, amikor a hódok a télre készülnek. Ilyenkor megerősítik gátjaikat és lakóhelyüket, valamint élelmet gyűjtenek a hidegebb hónapokra. A hódhold elnevezés később szélesebb körben is elterjedt, és ma már a novemberi telihold egyik legismertebb hagyományos neve.

A jelenség megfigyeléséhez nincs szükség különleges felszerelésre. Derült idő esetén a Hold szabad szemmel is jól látható, a részleteit pedig távcsővel is érdemes megfigyelni.

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