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szúrós

Védőruhás katonák jelentek meg Budán, hónapok óta keresik a szúrós szag forrását

20 perce
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Rejtélyes szúrós szag miatt vonultak ki védőruhás katonák egy budapesti épülethez, amelyet már hónapokkal ezelőtt kiürítettek. A honvédség szakemberei nem mutattak ki mérgező anyagot, az ügyben azonban további vizsgálatok indultak, és a rendőrség is nyomoz.
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szúrósrtlmérgező anyagszag

A szúrós szag miatt hónapok óta keresik a probléma forrását egy budapesti épületnél, hétfő este pedig már a honvédség laboratóriumi szolgálatát is riasztották. A XII. kerületben található ingatlant négy hónapja kiürítették, a kellemetlen szag eredetét azonban továbbra sem sikerült tisztázni.

Szúrós szag miatt riasztották a védőruhás katonákat Budán
Szúrós szag miatt riasztották a védőruhás katonákat Budán Forrás: RTL

Az RTL beszámolója szerint a katonák védőruhában érkeztek a helyszínre, ahol megvizsgálták, jelen van-e valamilyen veszélyes vagy mérgező anyag. A vizsgálatok során ilyen anyagot nem mutattak ki.

A szúrós szag eredetének felderítése azonban ezzel nem ért véget. További vizsgálatok indultak, az ügyben pedig a rendőrség is nyomozást folytat.

Az egyelőre nem derült ki, hogy pontosan mi okozza a hónapok óta fennálló problémát, és miért nem sikerült eddig megtalálni a kellemetlen szag forrását.

 

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