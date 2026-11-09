Indul a kézbesítés: érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete

A támogatást ezúttal utalvány formájában, postai úton kapják meg az érintettek.

November 30-ig megkapják az iskolakezdési támogatás második részletét az érintettek / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Az utalványokat jövő március 15-ig lehet felhasználni az iskoláztatáshoz kapcsolódó termékek vásárlására.

A kézbesítést november 10-én kezdi meg a Magyar Posta. Az utalványt

papírtermékek és kiadványok,

írószerek,

rajz- és iskolai felszerelések (például iskolatáska, hátizsák, aktatáska, tolltartó, vonalzó),

ruha és cipő,

digitális és műszaki cikkek,

fejlesztő játékok,

gyógyászati segédeszközök,

valamint vitaminok

vásárlására lehet felhasználni.

A minisztérium kiemelte: az utalvány nem használható fel tapéta, zsírpapír, sífelszerelés, sícipő, síbakancs, munkanadrág, golf felszerelés, tenisz- és tollaslabda-felszerelés, jég- és görkorcsolya, valamint - az iskolai úszófelszerelés kivételével - vízisport-felszerelés vásárlására.

A családok az 50 ezer forintos utalványcsomagot 6 darab 5000, 6 darab 2000 és 8 darab 1000 forintos címletben kapják meg.

Sikertelen kézbesítés esetén a küldemény a következő munkanaptól számított 10 munkanapig átvehető a postládában hagyott értesítőn szereplő kijelölt postán.

Tudatták azt is, hogy a kereskedők az elfogadott utalványokat május 15-ig válthatják be a pénzforgalmi számlájukat vezető banknál.

Az utalványokról és azok felhasználhatóságáról a kormany.hu/iskolakezdesiutalvany weboldalon vagy telefonon a 1818-as kormányzati ügyfélvonalon lehet érdeklődni.