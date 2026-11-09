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iskola

Indul a kézbesítés: érkezik az iskolakezdési támogatás második részlete

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November 30-ig megkapják az iskolakezdési támogatás második részletét az érintettek – közölte a Szociális és Családügyi Minisztérium hétfőn az MTI-vel. Több mint 400 ezer rászoruló gyermek családjához jut el a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás második, 50 ezer forintos részlete.
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iskolatámogatásutalvány

A támogatást ezúttal utalvány formájában, postai úton kapják meg az érintettek.

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November 30-ig megkapják az iskolakezdési támogatás második részletét az érintettek / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Az utalványokat jövő március 15-ig lehet felhasználni az iskoláztatáshoz kapcsolódó termékek vásárlására.

A kézbesítést november 10-én kezdi meg a Magyar Posta. Az utalványt

  • papírtermékek és kiadványok,
  • írószerek,
  • rajz- és iskolai felszerelések (például iskolatáska, hátizsák, aktatáska, tolltartó, vonalzó),
  • ruha és cipő,
  • digitális és műszaki cikkek,
  • fejlesztő játékok,
  • gyógyászati segédeszközök,
  • valamint vitaminok

vásárlására lehet felhasználni.

A minisztérium kiemelte: az utalvány nem használható fel tapéta, zsírpapír, sífelszerelés, sícipő, síbakancs, munkanadrág, golf felszerelés, tenisz- és tollaslabda-felszerelés, jég- és görkorcsolya, valamint - az iskolai úszófelszerelés kivételével - vízisport-felszerelés vásárlására.

A családok az 50 ezer forintos utalványcsomagot 6 darab 5000, 6 darab 2000 és 8 darab 1000 forintos címletben kapják meg.

Sikertelen kézbesítés esetén a küldemény a következő munkanaptól számított 10 munkanapig átvehető a postládában hagyott értesítőn szereplő kijelölt postán.

Tudatták azt is, hogy a kereskedők az elfogadott utalványokat május 15-ig válthatják be a pénzforgalmi számlájukat vezető banknál.

Az utalványokról és azok felhasználhatóságáról a kormany.hu/iskolakezdesiutalvany weboldalon vagy telefonon a 1818-as kormányzati ügyfélvonalon lehet érdeklődni.

Az iskolakezdési támogatás első részlete augusztusban érkezett

Augusztus 24-én egyszerre két családtámogatási kifizetés is elindult: az iskolakezdési támogatás első 50 ezer forintos részlete mellett a szeptemberi családi pótlékot is előre folyósították.

 

 

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