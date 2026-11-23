Lannert Judit a Facebook-oldalán közölte, hogy az Országgyűlés döntése szerint december 24-e már az idei tanévben munkaszüneti nap lesz, így a korábban áthelyezett munkanapként kijelölt december 12-e sem lesz tanítási nap. Ennek megfelelően módosul a tanév rendje, a tanítási napok száma pedig eggyel csökken.

Módosul a 2026/2027-es tanév rendje

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„Egy tanítási nappal rövidebb lesz a 2026/2027-es tanév!

Az Országgyűlés döntése alapján idén már december 24-e is munkaszüneti nap lesz, ezért a december 12-i szombat sem lesz áthelyezett munkanap. Ennek megfelelően módosítjuk a tanév rendjét, így eggyel csökken a tanítási napok száma.

A tananyag elsajátítását ez nem veszélyezteti. A pedagógusok szükség esetén a tanmenetek ütemezésének módosításával, a diákok haladásához igazodva szervezhetik meg a hátralévő tanítási napokat”

– írta az oktatási és gyermekügyi miniszter a Facebook-oldalán.

180 helyett 179 tanítási nap lesz a 2026/2027-es tanévben

A 2026/2027-es tanév eredetileg 180 tanítási nappal számolt, ez csökken most 179-re. A december 12-i szombati tanítás megtartása az iskolák számára nem kötelező, de ha egy intézmény mégis ezen a napon tartaná meg a tanítást, arra külön szabályok vonatkoznak:

hatnapos tanítási hetet kell elrendelni, és az első félévben egy további pihenőnapot is biztosítani kell a diákoknak.

Az Országgyűlés november elején, 193 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el a december 24-ét munkaszüneti nappá nyilvánító javaslatot. A döntés értelmében idén december 24., 25. és 26. is munkaszüneti nap lesz.