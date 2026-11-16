A vártnál korábban érkezhet a tél Európába, példátlan jelenséget észleltek

A téli időjárás szempontjából jelentős változás történt az Északi-sark felett: a korábbi rekordnál több mint két héttel korábban omlott össze a sarki örvény. A légköri jelenség rendkívüli hideget és szárazabb időjárást is eredményezhet az északi félteke egyes térségeiben, a szakemberek szerint azonban egyelőre nem lehet pontosan megjósolni a következményeit – számolt be róla a Financial Times.
Az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF) adatai szerint a sztratoszférában, vagyis a földfelszín felett nagyjából 10–50 kilométeres magasságban megfordult a sarki örvény szeleinek szokásos nyugati irányú áramlása.
A változás több mint két héttel korábban következett be, mint az eddigi legkorábbi, november 28-i időpont, amelyet 1968-ban és 2025-ben is megfigyeltek.
Mi okozhatta a sarki örvény összeomlását?
A jelenség hátterében az úgynevezett hirtelen sztratoszferikus felmelegedés áll. Ilyenkor a légkör magasabb rétegében rövid idő alatt jelentősen megemelkedik a hőmérséklet, ami meggyengítheti vagy megzavarhatja a sarki örvény működését.
A brit meteorológiai szolgálat szerint a mostani folyamat összefüggésben állhat a Csendes-óceánon kialakuló El Niño-jelenséggel, amely világszerte hatással lehet a légköri áramlásokra és az időjárási viszonyokra. Tim Stockdale, az ECMWF vezető kutatója szerint a rendkívül korai változás újabb példája lehet annak, hogy az éghajlati rendszerben korábban nem tapasztalt folyamatok zajlanak. A szakember hangsúlyozta, hogy az ilyen szokatlan események tovább nehezítik a hosszabb távú időjárási előrejelzések elkészítését.
Kemény tél és havazás is követheti a változást
A sarki örvény korábbi jelentős zavarai több alkalommal is rendkívüli hideghullámokkal jártak együtt. Az egyik legismertebb példa a 2018-as, Keleti fenevadként emlegetett hidegbetörés, amely Európa középső és nyugati térségeiben okozott szokatlanul alacsony hőmérsékletet.
Scott Osprey, a brit Nemzeti Légkörtudományi Központ kutatója ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az északi féltekén még csak a tél elején járunk, ezért a sarkvidéki levegő jelenleg nem olyan hideg, mint a téli hónapok későbbi szakaszában.
A szakember szerint a következő hetekben kedvezőbbé válhatnak a havazás feltételei, a tél további részében pedig újabb váratlan időjárási fordulatok következhetnek be.
Különösen akkor nőhet a bizonytalanság, ha a következő hónapokban egy második hirtelen sztratoszferikus felmelegedés is kialakul.
A száraz időjárás is problémákat okozhat
A sarki örvény felbomlása nem minden térségben jár feltétlenül nagy mennyiségű csapadékkal. Az északi területek egy részén tartósabb száraz időszakok is kialakulhatnak, ami megnehezítheti a víztározók feltöltődését.
Regan Mudhar, a Lausanne-i Egyetem kutatója szerint a mostani légköri változás következményei még csak formálódnak. A sarki örvény hatásai általában december végén vagy január elején válnak a legerőteljesebbé, az idei rendkívül korai esemény azonban eltérhet a megszokott mintázatoktól.
A változás hatása akár hetekig vagy hónapokig is fennmaradhat, és Európa mellett Észak-Amerikában, valamint Ázsia északi részén is befolyásolhatja az időjárást.
A kutatók hangsúlyozzák, hogy a sarki örvény összeomlása önmagában nem jelenti azt, hogy Európában biztosan rendkívül hideg tél következik. A következő hetek légköri folyamatai döntő szerepet játszhatnak abban, hogy a változás milyen mértékben érezteti hatását a felszín közelében.
A sarki örvény egy nagyméretű légköri áramlási rendszer, amely a hideg levegőt a sarkvidék közelében tartja. Ha a rendszer jelentősen meggyengül vagy felbomlik, megváltozhat a légköri áramlás, ami bizonyos körülmények között lehetővé teheti, hogy a sarkvidéki hideg levegő délebbre jusson.