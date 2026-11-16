A vártnál korábban érkezhet a tél Európába, példátlan jelenséget észleltek

A téli időjárás szempontjából jelentős változás történt az Északi-sark felett: a korábbi rekordnál több mint két héttel korábban omlott össze a sarki örvény. A légköri jelenség rendkívüli hideget és szárazabb időjárást is eredményezhet az északi félteke egyes térségeiben, a szakemberek szerint azonban egyelőre nem lehet pontosan megjósolni a következményeit – számolt be róla a Financial Times.

A téli időjárás alakulását a sarki örvény rekordkorai összeomlása is befolyásolhatja

Fotó: Unsplash / Illusztráció

Az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF) adatai szerint a sztratoszférában, vagyis a földfelszín felett nagyjából 10–50 kilométeres magasságban megfordult a sarki örvény szeleinek szokásos nyugati irányú áramlása.

A változás több mint két héttel korábban következett be, mint az eddigi legkorábbi, november 28-i időpont, amelyet 1968-ban és 2025-ben is megfigyeltek.

Mi okozhatta a sarki örvény összeomlását?

A jelenség hátterében az úgynevezett hirtelen sztratoszferikus felmelegedés áll. Ilyenkor a légkör magasabb rétegében rövid idő alatt jelentősen megemelkedik a hőmérséklet, ami meggyengítheti vagy megzavarhatja a sarki örvény működését.

A brit meteorológiai szolgálat szerint a mostani folyamat összefüggésben állhat a Csendes-óceánon kialakuló El Niño-jelenséggel, amely világszerte hatással lehet a légköri áramlásokra és az időjárási viszonyokra. Tim Stockdale, az ECMWF vezető kutatója szerint a rendkívül korai változás újabb példája lehet annak, hogy az éghajlati rendszerben korábban nem tapasztalt folyamatok zajlanak. A szakember hangsúlyozta, hogy az ilyen szokatlan események tovább nehezítik a hosszabb távú időjárási előrejelzések elkészítését.

Kemény tél és havazás is követheti a változást A sarki örvény korábbi jelentős zavarai több alkalommal is rendkívüli hideghullámokkal jártak együtt. Az egyik legismertebb példa a 2018-as, Keleti fenevadként emlegetett hidegbetörés, amely Európa középső és nyugati térségeiben okozott szokatlanul alacsony hőmérsékletet. Scott Osprey, a brit Nemzeti Légkörtudományi Központ kutatója ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az északi féltekén még csak a tél elején járunk, ezért a sarkvidéki levegő jelenleg nem olyan hideg, mint a téli hónapok későbbi szakaszában. A szakember szerint a következő hetekben kedvezőbbé válhatnak a havazás feltételei, a tél további részében pedig újabb váratlan időjárási fordulatok következhetnek be. Különösen akkor nőhet a bizonytalanság, ha a következő hónapokban egy második hirtelen sztratoszferikus felmelegedés is kialakul.

A száraz időjárás is problémákat okozhat

A sarki örvény felbomlása nem minden térségben jár feltétlenül nagy mennyiségű csapadékkal. Az északi területek egy részén tartósabb száraz időszakok is kialakulhatnak, ami megnehezítheti a víztározók feltöltődését.