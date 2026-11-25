A téli időjárás fokozott figyelmet kíván az utakon - erre hívták fel a figyelmet a Magyar Rendőrség Facebook-oldalán is, egy videó kíséretében. Mint írták, fel kell készülni a megváltozott körülményekre, körültekintően vezetni, és vigyázni magunkra, valamint a közlekedés többi résztvevőjére is.

Fokozott figyelmet igényel a téli időjárás / Fotó: Illusztráció/Unsplash / Jonas Degener

Fokozott figyelmet igényel a téli időjárás

Télen megváltoznak a közlekedés feltételei, és ehhez neked is alkalmazkodnod kell. A csúszós utak, a köd és a rossz látási viszonyok fokozott figyelmet követelnek. Ne siess, ne kockáztass! A legfontosabb, hogy mindenki épségben hazaérjen

- mondták el a videóban, kiemelve a téli gumi fontosságát is az autókon.

Ugyan a téli gumiabroncs szabályok 2026-ban sem írják elő kötelezően Magyarországon a nyári abroncsok cseréjét a hideg beköszöntével, ez nem jelenti azt, hogy a rendőr nem büntethet meg minket. A Hóvége szerint a kopott, sérült vagy szabálytalanul felszerelt gumi komoly bírsággal járhat, míg egy esetleges balesetnek komolyabb jogi következményei is lehetnek. Erről ITT olvashatsz részletesebben!





Megérkezett a havazás Budapestre: a II. és a VIII. kerületben is esik.

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