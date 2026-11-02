Meglepetést tartogat a téli szünet 2026-ban: korábban kezdődik, és még egy extra pihenőnap is jöhet

Alighogy véget ért az őszi szünet, a diákok már máris a következő hosszabb pihenőt várhatják. Szerencsére nem kell sokáig várniuk, ugyanis a 2026/2027-es tanév rendje szerint december 19-én kezdődik a téli szünet, néhány nappal korábban, mint az elmúlt években. Ráadásul a tanulókra több mint két hét egybefüggő pihenés vár az ünnepek alatt, így a családok már most elkezdhetik tervezni a decemberi programokat. A szünet a megszokottnál akár egy nappal hosszabb is lehet, sőt december 12-én további pihenőnapot is kaphatnak a diákok. Mutatjuk a téli szünet pontos időpontját és a legfontosabb tudnivalókat!

Téli szünet 2026: a megszokottnál korábban kezdődik, és több mint két hétig tart

Fotó: MICHAEL BRANDT / AFP

Téli szünet 2026: a megszokottnál korábban kezdődik, és több mint két hétig tart

Idén már december közepén megkezdődik a diákok várva várt téli pihenője. A 2026-os téli szünet december 19-én, szombaton kezdődik, és 2027. január 3-ig, vasárnapig tart, így a tanulóknak összesen 16 napjuk lesz feltöltődni a következő tanítási időszak előtt – írja a KEMMA.

Az iskolások december 18-án, pénteken ülnek utoljára tanterembe az ünnepek előtt, majd csak január 4-én, hétfőn kell ismét iskolába menniük. A több mint kéthetes szünetbe a karácsony és a szilveszter is beleesik, így bőven jut idő a családi együttlétekre, az utazásokra és a pihenésre.

A tanítási szünetek időpontját a 2026/2027-es tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg. A korábbi években jellemzően december 21-én vagy 22-én kezdődött a téli vakáció, ehhez képest most néhány nappal korábban indulhat a pihenés.

További kedvező változást jelenthet a diákoknak, ha december 24-e munkaszüneti nappá válik. Ebben az esetben a december 12-i iskolai jelenlét kérdése is felmerülhet, ami újabb szabadnapot jelenthet számukra. Ez azonban a vonatkozó szabályozástól függ.

Téli szünet 2026 és a tanév további fontos dátumai

A családoknak nemcsak a karácsonyi időszak miatt érdemes figyelniük a tanév menetrendjét. Az őszi és a tavaszi szünet időpontja is meghatározhatja, mikorra érdemes utazást, közös programokat vagy szabadságot tervezni.

A 2026/2027-es tanév szünetei a megadott időpontok szerint:

Őszi szünet : 2026. október 23. – november 1.

: 2026. október 23. – november 1. Téli szünet : 2026. december 19. – 2027. január 3.

: 2026. december 19. – 2027. január 3. Tavaszi szünet: 2027. március 25. – április 4.

A tavaszi szünetet megelőző utolsó tanítási nap március 24-én, szerdán lesz, a diákoknak pedig április 5-én, hétfőn kell visszatérniük az iskolába. A tanév 2027. június 18-án, pénteken ér véget.