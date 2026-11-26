Különleges pillanatot örökített meg a ZAOL olvasója, Farkas Róbert Nagykanizsán: a karácsonyi díszkivilágítás, az éjszakai égbolt és a telihold lenyűgöző látványt alkotott a belvárosban. A Deák térről készült felvételeken szinte egy karácsonyi mesevilág elevenedik meg.

Mesébe illő látvány: a telihold és a karácsonyi fények is lenyűgözték az embereket.

Fotó: Zaol/olvasói fotó

A telihold is ráerősített az adventi hangulatra

A portál emlékeztet, hogy a fényfüzérekkel feldíszített nagykanizsai Deák tér önmagában is látványos ilyenkor, ám az égi kísérő különleges hátteret adott a jelenetnek. A holdfény és az ünnepi dekoráció együtt egészen más arcát mutatta a megszokott környezetnek.

A tél beköszöntével egyre több település ölti magára ünnepi díszeit, de egy jól elkapott pillanat sokszor egészen különleges atmoszférát teremthet. Nagykanizsán most éppen így történt.

Mesebeli hangulatot idéz, ahogy a telihold megvilágítja a fákat.

Fotó: Zaol/olvasói fotó

Mintha egy mesefilm díszlete elevenedett volna meg

A felvételek egyszerre hozzák a téli esték nyugalmát, az adventi készülődés meghittségét és a gyermekkori mesék világát.

A látvány annyira különleges, hogy akár egy Walt Disney-film háttereként is megállná a helyét

– írja a ZAOL.

A fotók arra is emlékeztetnek, hogy nem mindig kell messzire utazni egy lenyűgöző pillanatért: néha elég felnézni az égre, és észrevenni, milyen különleges arcát mutatja egy jól ismert város.