Különleges pillanatot örökített meg a ZAOL olvasója, Farkas Róbert Nagykanizsán: a karácsonyi díszkivilágítás, az éjszakai égbolt és a telihold lenyűgöző látványt alkotott a belvárosban. A Deák térről készült felvételeken szinte egy karácsonyi mesevilág elevenedik meg.
A telihold is ráerősített az adventi hangulatra
A portál emlékeztet, hogy a fényfüzérekkel feldíszített nagykanizsai Deák tér önmagában is látványos ilyenkor, ám az égi kísérő különleges hátteret adott a jelenetnek. A holdfény és az ünnepi dekoráció együtt egészen más arcát mutatta a megszokott környezetnek.
A tél beköszöntével egyre több település ölti magára ünnepi díszeit, de egy jól elkapott pillanat sokszor egészen különleges atmoszférát teremthet. Nagykanizsán most éppen így történt.
Mintha egy mesefilm díszlete elevenedett volna meg
A felvételek egyszerre hozzák a téli esték nyugalmát, az adventi készülődés meghittségét és a gyermekkori mesék világát.
A látvány annyira különleges, hogy akár egy Walt Disney-film háttereként is megállná a helyét
– írja a ZAOL.
A fotók arra is emlékeztetnek, hogy nem mindig kell messzire utazni egy lenyűgöző pillanatért: néha elég felnézni az égre, és észrevenni, milyen különleges arcát mutatja egy jól ismert város.