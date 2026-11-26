Élelmiszer-biztonsági problémára hívta fel a vásárlók figyelmét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A termékvisszahívás egy Olaszországban gyártott édességet érint.
Nem jelölt allergén, mandula jelenléte miatt gluténmentes natúr kekszet hívott vissza a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön. A termékvisszahívás az Inglese márkájú, 200 grammos kiszerelésű, Olaszországban gyártott kekszet érinti.
Ezeket a kekszeket érinti a termékvisszahívás
A Nébih tájékoztatása szerint az érintett termék adatai a következők:
- Termék megnevezése: Inglese gluténmentes natúr keksz
- Kiszerelés: 200 gramm
- Minőségmegőrzési idő: 2027. május
- Származási ország: Olaszország
- Forgalmazó: Tóth-Rabóczki Kft.
- A visszahívás oka: nem jelölt allergén (mandula) jelenléte
Visszatérítik a termék vételárát
A mandulára allergiás fogyasztóknak nem ajánlott az érintett keksz fogyasztása, mivel az allergiás reakciót válthat ki.
A Nébih közölte, hogy a forgalmazó a termék visszajuttatása esetén megtéríti annak vételárát.
A hatóság hangsúlyozta, hogy az intézkedés kizárólag a 260513050-es tételszámú, a GAIA S.R.L. által gyártott kekszre vonatkozik. A többi tételt nem érinti a visszahívás.