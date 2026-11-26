Nem jelölt allergén, mandula jelenléte miatt gluténmentes natúr kekszet hívott vissza a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön. A termékvisszahívás az Inglese márkájú, 200 grammos kiszerelésű, Olaszországban gyártott kekszet érinti.

A termékvisszahívás az Inglese gluténmentes natúr keksz meghatározott tételére vonatkozik

Fotó: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ezeket a kekszeket érinti a termékvisszahívás

A Nébih tájékoztatása szerint az érintett termék adatai a következők:

Termék megnevezése: Inglese gluténmentes natúr keksz

Inglese gluténmentes natúr keksz Kiszerelés: 200 gramm

200 gramm Minőségmegőrzési idő: 2027. május

2027. május Származási ország: Olaszország

Olaszország Forgalmazó: Tóth-Rabóczki Kft.

Tóth-Rabóczki Kft. A visszahívás oka: nem jelölt allergén (mandula) jelenléte

Visszatérítik a termék vételárát A mandulára allergiás fogyasztóknak nem ajánlott az érintett keksz fogyasztása, mivel az allergiás reakciót válthat ki. A Nébih közölte, hogy a forgalmazó a termék visszajuttatása esetén megtéríti annak vételárát.

A hatóság hangsúlyozta, hogy az intézkedés kizárólag a 260513050-es tételszámú, a GAIA S.R.L. által gyártott kekszre vonatkozik. A többi tételt nem érinti a visszahívás.