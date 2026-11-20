A termékvisszahívás egy fúrás nélkül felszerelhető, szürke színű biztonsági ajtó- és lépcsőrácsot érint. Az uniós piacfelügyeleti hatóságok tájékoztatása szerint a termék fulladás-, beszorulás- és sérülésveszélyt jelenthet a kisgyermekek számára. A veszélyes árucikk az Európai Unió Safety Gate riasztási rendszerében is szerepel. A bejelentő tagállam jelezte, hogy a termék Magyarországon is elérhető lehet.
Súlyos balesetveszély miatt rendeltek el termékvisszahívást
A hatósági tájékoztatás szerint a biztonsági rács függőleges rudai között túl nagy a távolság. Emiatt a kisgyermekek teste átcsúszhat a réseken, miközben a fejük beszorulhat a rudak közé. Ez fulladáshoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
A termékkel kapcsolatban korábban már történt baleset is.
A vizsgálat további hiányosságokat is feltárt: a rácsról hiányoznak a kötelező biztonsági jelölések, használati útmutatója pedig hibás.
Melyik terméket érinti a visszahívás?
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az alábbi termék adatait tette közzé:
- Termék: fúrás nélkül rögzíthető, szürke biztonsági lépcső- és ajtórács (82–87 cm)
- Márka: relaxdays
- Modellszám: 10051641_8156
- Tételszám: 2025-10000120
- Vonalkód: 4052025855758
- Értékesítési hely: Kaufland webáruház (kaufland.de)
- Származási ország: Németország
A terméket barna kartondobozban értékesítették.
Mit tegyenek azok, akik megvásárolták a veszélyes ajtórácsot?
Az NKFH arra figyelmezteti a vásárlókat, hogy az érintett biztonsági ajtórács használatát azonnal szüntessék meg, és szereljék le, hogy megelőzzék a gyermekbaleseteket.
A gyártó önkéntesen visszahívja a terméket a fogyasztóktól. A visszavétel részleteiről a relaxdays hivatalos tájékoztató oldalán lehet tájékozódni.
A hatóság különösen arra kéri a vásárlókat, hogy ellenőrizzék a termék tételszámát, és amennyiben az megegyezik a visszahívásban szereplő azonosítóval, ne használják tovább a rácsot.