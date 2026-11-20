A termékvisszahívás egy fúrás nélkül felszerelhető, szürke színű biztonsági ajtó- és lépcsőrácsot érint. Az uniós piacfelügyeleti hatóságok tájékoztatása szerint a termék fulladás-, beszorulás- és sérülésveszélyt jelenthet a kisgyermekek számára. A veszélyes árucikk az Európai Unió Safety Gate riasztási rendszerében is szerepel. A bejelentő tagállam jelezte, hogy a termék Magyarországon is elérhető lehet.

A termékvisszahívás egy fúrás nélkül rögzíthető biztonsági ajtórácsot érint (A kép illusztráció)

Fotó: Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

Súlyos balesetveszély miatt rendeltek el termékvisszahívást

A hatósági tájékoztatás szerint a biztonsági rács függőleges rudai között túl nagy a távolság. Emiatt a kisgyermekek teste átcsúszhat a réseken, miközben a fejük beszorulhat a rudak közé. Ez fulladáshoz vagy súlyos sérülésekhez vezethet.

A termékkel kapcsolatban korábban már történt baleset is.

A vizsgálat további hiányosságokat is feltárt: a rácsról hiányoznak a kötelező biztonsági jelölések, használati útmutatója pedig hibás.

Melyik terméket érinti a visszahívás?

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság az alábbi termék adatait tette közzé:

Termék: fúrás nélkül rögzíthető, szürke biztonsági lépcső- és ajtórács (82–87 cm)

fúrás nélkül rögzíthető, szürke biztonsági lépcső- és ajtórács (82–87 cm) Márka: relaxdays

relaxdays Modellszám: 10051641_8156

10051641_8156 Tételszám: 2025-10000120

2025-10000120 Vonalkód: 4052025855758

4052025855758 Értékesítési hely: Kaufland webáruház (kaufland.de)

Kaufland webáruház (kaufland.de) Származási ország: Németország

A terméket barna kartondobozban értékesítették.