Pablo, a tiszafüredi házból lefoglalt kistigris története 2025 végén járta be a sajtót, miután egy rendőrségi akció során egy kábítószerrel kapcsolatos nyomozás közben bukkantak rá a nagymacskára. A hatóságok akkor a Fővárosi Állat- és Növénykert szakembereinek segítségét kérték az állat befogásához.

A képen a már a Fővárosi Állat- és Növénykert gondozásában nevelkedő tigris látható

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A kölyök később a Pablo nevet kapta, és egy ideig az állatkert látogatói is megtekinthették.

A Tiszafüredi Járási Ügyészség most természetkárosítás bűntette és veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegésének vétsége miatt emelt vádat a 41 éves férfival szemben. A vádirat szerint a férfi internetes kommunikációs csatornákon keresztül épített ki kapcsolatokat illegális állatkereskedelmi hálózatokkal, és ezeken keresztül

2025 novemberében 3500 euróért, vagyis több mint egymillió forintért szerzett meg egy mindössze nyolchetes szibériai tigrist.

A férfi a kölyköt engedély nélkül tartotta tiszafüredi lakóingatlanának területén. A rendőrség 2025. november 19-én foglalta le az állatot. A szibériai tigris veszélyeztetett fajnak, egyben különösen veszélyes állatfajnak minősül, ezért magánszemély nem tarthatja.

A tigris után egy majmot is találtak nála

A történet azonban itt nem ért véget. 2026. szeptember 24-én Pest vármegyében közúti ellenőrzés során állították meg a férfit, akinek az autójában egy fehérpamacsos selyemmajmot találtak. A férfi az állatot még aznap vásárolta Szlovákiában. A majomnak nem voltak meg a származását igazoló iratai, és a kötelező egyedi jelöléssel sem rendelkezett. A rendőrök lefoglalták.

A fehérpamacsos selyemmajom védett főemlős, amelyet magánszemély szintén nem tarthat.

Az ügyészség közlése szerint mindkét állat a Fővárosi Állat- és Növénykert gondozásába került. Pablo később a Veresegyházi Medveotthonba költözött át. A park épp pénteken tett közzé a már nem is olyan kis tigrisről egy cuki videót:

Az egzotikus állatokkal lebukó férfi nem először került összetűzésbe a törvénnyel: 2024-ben csalás miatt 2 év börtönbüntetésre ítélték, amelynek végrehajtását 5 év próbaidőre felfüggesztették – írja Magyarország Ügyészsége.