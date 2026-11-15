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tisza

Megindult az árhullám, közel két métert emelkedett a Tisza vízszintje

1 órája
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Látványosan megemelkedett a Tisza vízszintje a folyó felső szakaszán. Tiszabecsnél közel 190 centiméteres emelkedést mértek mindössze 12 óra alatt, az előrejelzések szerint azonban az árhullám nem okoz árvízvédelmi veszélyt.
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tiszavárható vízállásfolyó

Megindult az árhullám a Tisza felső szakaszán: Tiszabecsnél mindössze 12 óra alatt csaknem 190 centiméterrel emelkedett a folyó vízszintje. Bár a víz továbbra is árad, a jelenlegi előrejelzések alapján egyelőre nincs ok aggodalomra, a várható vízállás ugyanis jóval az árvízvédelmi készültségi szint alatt maradhat – írja a Szon.

Tisza
Megindult az árhullám a Tiszán. 
Fotó: Szon.hu/sokszinuvidek.24.hu

Jelentős vízszintemelkedést mértek a Tisza felső szakaszán. A MetFigyelő tájékoztatása szerint 

Tiszabecsnél 12 óra alatt közel 190 centiméterrel nőtt a folyó vízállása, és az áradás egyelőre folytatódik.

A hirtelen emelkedés ellenére jelenleg nem fenyeget árvízveszély. Az Agroinform által ismertetett előrejelzések szerint a Tisza főbb mérőállomásainál várható vízállások nem érik el az árvízvédelmi készültség elrendeléséhez szükséges szinteket. Tiszabecsnél is jóval az elsőfokú készültségi szint alatt maradhat a vízállás.

Néhány nap alatt fordult nagyot a helyzet

A mostani áradás azért is figyelemre méltó, mert a Tisza vízszintje nemrég még rendkívül alacsony volt. A november 9-i adatok szerint 

Vásárosnaménynál mínusz 200 és mínusz 230 centiméter között alakult a vízállás.

A mínusz 230 centiméteres érték mindössze öt centiméterrel maradt el az adott mérőállomáson valaha mért legalacsonyabb vízállástól, amely mínusz 235 centiméter volt.

A csapadék indíthatta el az árhullámot

A helyzetet az elmúlt napok csapadékos időjárása változtathatta meg. A HungaroMet november 10-i előrejelzése szerint kiterjedt csapadékzóna vonult kelet felé, amely országszerte többfelé okozott esőt.

A lehullott csapadék a Tisza és mellékfolyói vízgyűjtő területein is hozzájárulhatott a vízszint gyors emelkedéséhez.

A következő napokban ezért érdemes figyelemmel kísérni a folyó állapotát. A várható vízállásokról az Országos Vízügyi Főigazgatóság keretében működő Országos Vízjelző Szolgálat készít előrejelzéseket a meteorológiai és hidrológiai adatok, valamint a vízgyűjtők állapota és a várható csapadék alapján.

Bár a Tisza most látványosan megáradt, a jelenlegi prognózisok szerint az emelkedő vízszint még messze nem jelent árvízvédelmi veszélyt.

 

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