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hydroinfo

Hatalmas változás jön a Tiszán: közel három métert emelkedhet a vízszint

1 órája
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A rendkívül alacsony vízállás után jelentős emelkedés kezdődhet több magyar folyón – olvasható a Hydroinfo adatai alapján. A Tisza vízszintje Vásárosnaménynál a következő napokban megközelítőleg három méterrel nőhet, de továbbra sem éri el az elsőfokú árvízvédelmi készültség szintjét.
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hydroinfoipolytiszavízszint

A Hydroinfo legfrissebb előrejelzése alapján számottevő árhullám indulhat el a Tiszán. Vásárosnaménynál az elmúlt hetekben mínusz 200 és mínusz 230 centiméter között stagnált a folyó vízszintje, innen következhet be a körülbelül 300 centiméteres emelkedés.

tisza
Nagyot emelkedhet a Tisza.
Fotó:  Mészáros János / Új Néplap

A Tisza mellett az Ipoly vízszintje is meredeken emelkedhet

A jelentős változás ellenére a Tisza várható vízállása Vásárosnaménynál még 

messze elmarad az elsőfokú árvízvédelmi készültség elrendeléséhez szükséges szinttől.

Az Ipolyon szintén gyors emelkedést jeleznek előre. A folyó vízszintje az elmúlt hetekben 30–40 centiméter között alakult, november 13-án azonban meredek növekedés kezdődhet. A tetőzés november 14-én, 250 centiméter körül várható, majd ezt követően apadás indulhat.

 

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