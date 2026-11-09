Hatalmas változás jön a Tiszán: közel három métert emelkedhet a vízszint

A Hydroinfo legfrissebb előrejelzése alapján számottevő árhullám indulhat el a Tiszán. Vásárosnaménynál az elmúlt hetekben mínusz 200 és mínusz 230 centiméter között stagnált a folyó vízszintje, innen következhet be a körülbelül 300 centiméteres emelkedés.

Nagyot emelkedhet a Tisza.

Fotó: Mészáros János / Új Néplap

A Tisza mellett az Ipoly vízszintje is meredeken emelkedhet

A jelentős változás ellenére a Tisza várható vízállása Vásárosnaménynál még

messze elmarad az elsőfokú árvízvédelmi készültség elrendeléséhez szükséges szinttől.

Az Ipolyon szintén gyors emelkedést jeleznek előre. A folyó vízszintje az elmúlt hetekben 30–40 centiméter között alakult, november 13-án azonban meredek növekedés kezdődhet. A tetőzés november 14-én, 250 centiméter körül várható, majd ezt követően apadás indulhat.