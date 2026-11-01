Elképesztő töklámpások lepték el Budapest egyik legismertebb terét – galéria

A Hősök terére meghirdetett Töklámpás Fesztivál résztvevői saját kifaragott alkotásaikat is elvihették, de jelmezben is érkezhettek. A program célja a közös halloweeni ünneplés mellett a rászoruló gyermekek étkeztetésének támogatása volt.
Adományokat gyűjtöttek a Töklámpás Fesztiválon
A Gyermekétkeztetési Alapítvány munkatársai a tér közepén, a szobor talapzatánál várták a felajánlásokat. Az összegyűjtött élelmiszereket a szervezők tájékoztatása szerint nélkülöző családokhoz juttatják el.
A látogatók cukrot, étolajat, babot, lencsét, tésztát, konzervet, lekvárt, rizst és édességet adhattak le. Házi készítésű ételeket jogszabályi előírások miatt nem fogadtak el.
A fesztiválon való részvétel ingyenes volt, kereskedelmi tevékenységet azonban nem engedélyeztek. A kifaragott töklámpásokat a tér több pontján el lehetett helyezni, a szervezők ugyanakkor mindenkit arra kértek, hogy a rendezvény után vigye haza a saját alkotását.