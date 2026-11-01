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Szöget tettek a csokit gyűjtő gyerekek édességébe Gyömrőn

töklámpás fesztivál

Elképesztő töklámpások lepték el Budapest egyik legismertebb terét – galéria

57 perce
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Világító tökök, halloweeni jelmezek és jótékonysági adománygyűjtés várta az érdeklődőket a 18. Töklámpás Fesztiválon. Az október 31-re meghirdetett, ingyenes rendezvényen a nélkülöző családok számára gyűjtöttek tartós élelmiszereket.
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töklámpás fesztiválgyermekétkeztetési alapítványbudapest

A Hősök terére meghirdetett Töklámpás Fesztivál résztvevői saját kifaragott alkotásaikat is elvihették, de jelmezben is érkezhettek. A program célja a közös halloweeni ünneplés mellett a rászoruló gyermekek étkeztetésének támogatása volt.

töklámpás fesztivál
Világító töklámpások és vidám jelmezek a Hősök terén megrendezett Töklámpás Fesztiválon
Fotó: Mediaworks

Adományokat gyűjtöttek a Töklámpás Fesztiválon

A Gyermekétkeztetési Alapítvány munkatársai a tér közepén, a szobor talapzatánál várták a felajánlásokat. Az összegyűjtött élelmiszereket a szervezők tájékoztatása szerint nélkülöző családokhoz juttatják el.

Töklámpás Fesztivál, TöklámpásFesztivál, Hősök tere
Töklámpás Fesztivál, TöklámpásFesztivál, Hősök tere
Töklámpás Fesztivál, TöklámpásFesztivál, Hősök tere
Töklámpás Fesztivál, TöklámpásFesztivál, Hősök tere
Töklámpás Fesztivál, TöklámpásFesztivál, Hősök tere
Töklámpás Fesztivál, TöklámpásFesztivál, Hősök tere
Töklámpás Fesztivál, TöklámpásFesztivál, Hősök tere
Töklámpás Fesztivál, TöklámpásFesztivál, Hősök tere
Töklámpás Fesztivál, TöklámpásFesztivál, Hősök tere
Töklámpás Fesztivál, TöklámpásFesztivál, Hősök tere
Töklámpás Fesztivál, TöklámpásFesztivál, Hősök tere
Töklámpás Fesztivál, TöklámpásFesztivál, Hősök tere
Töklámpás Fesztivál, TöklámpásFesztivál, Hősök tere
Galéria: Ez tök jó! – Halloweeni fesztivál a Hősök terén
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Világító töklámpások és vidám jelmezek a Hősök terén megrendezett Töklámpás Fesztiválon

A látogatók cukrot, étolajat, babot, lencsét, tésztát, konzervet, lekvárt, rizst és édességet adhattak le. Házi készítésű ételeket jogszabályi előírások miatt nem fogadtak el.

A fesztiválon való részvétel ingyenes volt, kereskedelmi tevékenységet azonban nem engedélyeztek. A kifaragott töklámpásokat a tér több pontján el lehetett helyezni, a szervezők ugyanakkor mindenkit arra kértek, hogy a rendezvény után vigye haza a saját alkotását.

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