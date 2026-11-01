Elképesztő töklámpások lepték el Budapest egyik legismertebb terét – galéria

A Hősök terére meghirdetett Töklámpás Fesztivál résztvevői saját kifaragott alkotásaikat is elvihették, de jelmezben is érkezhettek. A program célja a közös halloweeni ünneplés mellett a rászoruló gyermekek étkeztetésének támogatása volt.

Világító töklámpások és vidám jelmezek a Hősök terén megrendezett Töklámpás Fesztiválon

Fotó: Mediaworks

Adományokat gyűjtöttek a Töklámpás Fesztiválon

A Gyermekétkeztetési Alapítvány munkatársai a tér közepén, a szobor talapzatánál várták a felajánlásokat. Az összegyűjtött élelmiszereket a szervezők tájékoztatása szerint nélkülöző családokhoz juttatják el.