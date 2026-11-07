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Trabant

Retró fotók: így hódította meg a magyar utakat a szocializmus legendás autója

18 órája
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69 éve, 1957. november 7-én gördült le először a gyártósorról a szocialista Magyarország és a keleti blokk egyik legismertebbé vált autója. A Trabant egy keletnémet gyárból indult hódító útjára, hogy aztán elárassza Magyarország és a többi szocialista ország útjait.
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Trabantretrotrabant 601Trabantokautó

A szocializmus egyik legismertebb autója volt, amelyből több millió darab készült, és Magyarországon is családok százezreinek életét határozta meg. A Trabant gyártása 1957. november 7-én kezdődött a keletnémetországi Zwickauban, így idén már 69 éve annak, hogy elindult a később legendássá vált kisautó története. A jellegzetes formájú, kétütemű motorral szerelt jármű évtizedeken át hozzátartozott a magyar utcaképhez.

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A Trabant a szocialista Magyarország egyik meghatározó autómárkája volt (A képen: Családi piknik, 1968-ban)
Fotó: Fortepan / N. Kósa Judit

Éveket kellett várni a szocializmus egyik legnépszerűbb autójára

A Kádár-korszakban a Trabant igazi népautónak számított. A vajszínű, fehér és más jellegzetes árnyalatokban pompázó kisautók szinte mindenhol feltűntek, a városi utcáktól a vidéki településekig. A magyar családok számára azonban egy új autó megvásárlása komoly anyagi áldozatot és hosszú várakozást jelentett.

A Trabant az NDK-ban működő VEB Sachsenring gyárában készült, és hamar a kelet-európai autógyártás egyik legismertebb jelképévé vált. Egyszerű kialakítása, viszonylag alacsony ára és könnyű javíthatósága miatt sokan választották, bár a megvásárlása korántsem volt egyszerű.

Az 1960-as évek közepén egy Trabant körülbelül 44 ezer forintba került, miközben az átlagos éves jövedelem nagyjából 15 ezer forint volt. Ráadásul előfordult, hogy a megrendelt autóra nyolc évet kellett várni. A hosszú várólisták miatt a használt Trabantokért olykor az új árát, vagy akár annál is többet kértek. A márka népszerűsége ennek ellenére folyamatosan nőtt. 1967-ben már mintegy 30 ezer Trabant közlekedett Magyarország útjain.

A Trabant 601-es: a legismertebb modell

A márka legismertebb modellje kétségkívül a Trabant 601-es volt, amelyből mintegy 2,8 millió darabot gyártottak. A kisautót jellegzetes, kétütemű motorja és duroplaszt karosszériája tette könnyen felismerhetővé. Utóbbi műgyanta és textilhulladék felhasználásával készült, innen ered a jármű egyik közismert beceneve, a „papírjaguár” is.

A képre kattintva lapozható végig a Trabantokról összeállított retró galériánk:

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Trabant, autó, Trabantautó
Trabant, autó, Trabantautó
Trabant, autó, Trabantautó
Trabant, autó, Trabantautó
Trabant, autó, Trabantautó
Trabant, autó, Trabantautó
Trabant, autó, Trabantautó
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Trabant, autó, Trabantautó
Trabant, autó, Trabantautó
Trabant, autó, Trabantautó
Trabant, autó, Trabantautó
Trabant, autó, Trabantautó
Trabant, autó, Trabantautó
Trabant, autó, Trabantautó
Galéria: Így gurultak egykor az utak sztárjai, a Trabantok
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Trabant 500-as, 1960-ban

 

  • A hagyományos személyautó mellett kombi, nyitott és különböző felszereltségű kiviteleket is gyártottak. A márka neve is érdekes: a Trabant németül kísérőt, útitársat jelent, elnevezése pedig a Szputnyik nevéhez kapcsolódik.

Az autó idővel a szocialista hétköznapok és a kelet-közép-európai rendszerváltozások egyik szimbólumává vált. A gyártás végül 1991. április 30-án fejeződött be, amikor az utolsó Trabant is legördült szerelőszalagról – olvasható a magyar nyelvű Wikipedia szócikkében.

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