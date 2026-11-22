Tűz ütött ki vasárnap hajnalban a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rudabányán. A lángok a település művelődési házában csaptak fel, amelyet alig néhány hónappal korábban újítottak fel. Az épület megmentéséért több mint négy órán keresztül küzdöttek a tűzoltók – írja Boon.hu.

Tűz Rudabányán: lángol a művelődési ház vasárnap hajnalban (a kép illusztráció)

Fotó: Tóth Imre / MW

33 tűzoltó küzdött a pusztító lángokkal

A helyszínre szendrői, bódvaszilasi, kazincbarcikai, aggteleki és miskolci hivatásos tűzoltók érkeztek, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával dolgoztak.

Az oltásban összesen 33 tűzoltó vett részt, akiknek végül vasárnap reggel hat óra körül sikerült megfékezniük a lángokat. A vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a tűzesetben senki sem sérült meg. A tűz keletkezésének pontos oka egyelőre ismeretlen.

A pusztítás különösen fájdalmas a helyiek számára, hiszen az épületet nemrég újították fel, és csak néhány hónapja vehették ismét birtokba.

Rudabánya önkormányzata már a hajnali órákban közleményt adott ki, amelyben súlyosnak nevezte a helyzetet, és arra kérte a lakosságot, hogy senki ne használja politikai célokra a történteket.

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