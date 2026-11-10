Feloldják a tűzgyújtási tilalmat ezekben a megyékben

Az elmúlt nap csapadékmennyisége, valamint a csökkenő hőmérséklet okozta emelkedő páratartalom miatt Budapesten valamint Fejér, Nógrád és Pest megyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal kedden.

Három megyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A Nébih tájékoztatása szerint ugyanakkor hét megyében, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fennmarad a tilalom, mivel ezeken a területeken nem esett annyi csapadék, ami megfelelően átnedvesíthette volna a tartós aszály miatt megnövekedett erdei biomasszát.

A Nébih egyúttal felhívja a figyelmet, hogy a tűzgyújtási tilalom feloldása nem jelenti a tűzkockázat megszűnését.

A szabadtéri tüzek jelentős része emberi mulasztásra vezethető vissza, ezért rendkívül fontos az elővigyázatosság az erdők közelében és a száraz növényzettel borított területeken.

Az aktuális tűzgyújtási korlátozásokról és a szabályokról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu oldalakon lehet tájékozódni

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