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tűz

Feloldják a tűzgyújtási tilalmat ezekben a megyékben

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A tilalom feloldását az elmúlt napokban esett eső tette lehetővé. A tűzgyújtási tilalom szerdától három megyét nem érint.
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tűzaszálytűzgyújtási tilalom

Az elmúlt nap csapadékmennyisége, valamint a csökkenő hőmérséklet okozta emelkedő páratartalom miatt Budapesten valamint Fejér, Nógrád és Pest megyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal kedden.

tűz
Három megyében feloldják a tűzgyújtási tilalmat - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A Nébih tájékoztatása szerint ugyanakkor hét megyében, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében fennmarad a tilalom, mivel ezeken a területeken nem esett annyi csapadék, ami megfelelően átnedvesíthette volna a tartós aszály miatt megnövekedett erdei biomasszát.

A Nébih egyúttal felhívja a figyelmet, hogy a tűzgyújtási tilalom feloldása nem jelenti a tűzkockázat megszűnését.

A szabadtéri tüzek jelentős része emberi mulasztásra vezethető vissza, ezért rendkívül fontos az elővigyázatosság az erdők közelében és a száraz növényzettel borított területeken.

Az aktuális tűzgyújtási korlátozásokról és a szabályokról a www.erdotuz.hu és a www.katasztrofavedelem.hu oldalakon lehet tájékozódni

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