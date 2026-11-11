Megszűnik a tűzgyújtási tilalom, de fontos figyelmeztetést adott ki a Nébih

Csütörtöktől megszűnik a tűzgyújtási tilalom – jelentette be szerdán a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). A döntést az elmúlt 24 óra csapadékos időjárása indokolja, amelynek következtében jelentősen csökkent az erdőtüzek kialakulásának kockázata.

Csütörtöktől megszűnik a tűzgyújtási tilalom Magyarországon (illusztráció) Fotó: Pixabay

Csütörtöktől megszűnik a tűzgyújtási tilalom Magyarországon

A Nébih ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a tilalom feloldása nem jelenti a tűzveszély teljes megszűnését, ezért továbbra is fokozott óvatosságra van szükség.

A szabadtéri tüzek jelentős részét emberi mulasztás okozza, így különösen fontos az elővigyázatosság az erdők közelében és a száraz növényzettel borított területeken. A hatóság ezért arra hívta fel a figyelmet, hogy a tűzgyújtási tilalom megszüntetése után is körültekintően kell eljárni a szabadtéri tűzgyújtás során.