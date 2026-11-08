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Napok óta vaddisznó riogatja a Marina part lakóit: erre készülnek a szakemberek - videó

1 órája
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Már több mint egy hete kóborol egy termetes vadállat a budapesti Marina parton. Az önkormányzat jelenleg szakemberekkel egyeztet a helyzetről és a vaddisznó befogásáról, amely sok lakót tart félelemben.
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szakembervaddisznóMarina Part

Nagy termetű vaddisznó bukkant fel a Marina parton, amely immár több mint egy hete rendszeresen feltűnik, egy játszótér és egy kutyafuttató közelében. 

vaddisznók
Vaddisznó kóborol a Marina parton / Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Vaddisznó kóborol a Marina parton

A bejegyzések csakhamar elárasztották a lakótelep közösségi oldalát a vadállattal kapcsolatban: ezekben arra figyelmeztetnek mindenkit, legyenek óvatosak, különösen a gyermekkel vagy kutyával sétálók. A lakók közül sokan félnek, azonban, hiába mentek ki a vadőrök, a fényviszonyok miatt nem tudták kilőni.

Az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője szerint a legfontosabb, hogy senki ne menjen az állat közelébe, mert ha az menekülni kezd, veszélyes is lehet.  Hozzátette, bár sokan sajnálják a vaddisznókat, a jelenlegi jogszabályok szerint nincsen lehetőség az élő állat szállítására és elengedésére. 

Az RTL Híradó megkeresésére a XIII. kerületi önkormányzat elmondta, szakemberekkel egyeztetnek: információik szerint már dolgoznak azon, hogy befogják az állatot. A rendőrség a megkeresésre azt válaszolta, több bejelentést is kaptak, de a vadkant eddig nem találták.

A nyáron egy vaddisznó a Kossuth téri metróállomásra tévedt be, amelyet később egy vadász lőtt le, miután az állat lement a sínek közé, majd behúzódott a szerelvény alá. A szerelvény elmozdítása, majd az állomás feszültségmentesítése után kiemelték a vaddisznót az alagútból.

A metrónál történtekről több videó is megjelent az interneten; az egyiken a vaddisznó a 2-es metró Kossuth Lajos téri állomásán a kijárat közelében lévő pékség előtt látható, egy másik felvételen a mozgólépcsőn lefelé, a peronok felé tart.

 

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