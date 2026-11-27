A kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium több kollégista diákja is rosszul lett a héten, miután vape-et használtak. A Sonline információi szerint a tizenegyedikes tanulók kedden este vásárolhatták az eszközt az utcán, majd röviddel a használata után jelentkeztek náluk a rosszullét tünetei. Az ügyben a Kaposvári Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított.

A vape folyadéka akár patkánymérget is tartalmazhatott - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Különösen aggasztó feltételezésként terjedt el a diákok között, hogy a vape folyadéka akár patkánymérget is tartalmazhatott.

Ezt azonban egyelőre egyetlen hivatalos forrás sem erősítette meg, így a készülék pontos összetétele és a rosszullétek oka sem ismert.

A lap beszámolója szerint az egyik érintett fiatal állapota különösen súlyos lehetett, egy másik diákot is kórházban ápoltak.

Nyolc diákot láttak el a kaposvári kórházban

A Kaposi Mór Oktató Kórház tájékoztatása szerint összesen nyolc fiatalt láttak el a sürgősségi betegellátó centrumban. Közülük hetet jó általános állapotban hazaengedtek, egy embert pedig továbbra is megfigyelés alatt tartottak. Az intézmény az esetet jelezte az illetékes hatóságoknak.

A rendőrség megerősítette, hogy büntetőeljárás van folyamatban, de a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem közölt további részleteket. A kórház szintén jelezte, hogy az eljárás lezárásáig és a betegek személyiségi jogainak védelme érdekében nem adhat több tájékoztatást.

Korábban egy 12 éves fiúnak is kínáltak illegális vape-et

A Sonline arról is beszámolt, hogy Kaposváron utcai árusok egy 12 éves fiúnak próbáltak illegális elektromos cigarettát eladni. A lap szerint az árusok bevásárlóközpontok parkolóiban, áruházak környékén és forgalmasabb városi helyszíneken is feltűnnek.

Tűzijátékként robbannak a táskákban az illegális vape-ek

Egy magyarországi hatósági ellenőrzés és több külföldi incidens is ráirányította a figyelmet az elektromos cigarettákhoz kapcsolódó veszélyekre. Az illegális vape-ek kereskedelme egyre nagyobb méreteket ölt Európában, az ellenőrizetlen készülékek pedig egészségügyi és biztonsági kockázatokat is jelenthetnek.