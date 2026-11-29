Gyereknap, majális, hétvégi kirándulás a családdal: a Városliget nem csak manapság számít a budapestiek közkedvelt kiránduló helyszínének, de már két évszázaddal ezelőtt is így volt ez. A terület legöregebb, ma is álló platánjait 1818 és 1830 között telepítették az alcsúti arborétumából: télen, havas úton, ökrös szánokkal szállították őket a helyszínre. Az első mutatványos, Grossinger Lipót is ekkoriban települt ki, ő kapott először bormérési engedélyt a Ligetben, amit a köznyelv sokáig viccesen Lizséként emlegetett. Nem sokkal később megjelentek a céllövöldék, csúszdák és hinták. Itt láthatták az emberek Antóniót, a kardnyelőt, itt állhattak ki birkózni Horánszkyval, az erőművésszel. Amellett, hogy ez volt a világ legelső nyilvános parkja, Pest első (1832-ben indult) omnibuszjáratának is itt, egész pontosan a Páva -szigeten volt az egyik végállomása. Apropó, Páva-sziget: ide köthető egy másik elsőség is, ugyanis 1826-ban a szigetre vezető, 22 méteres Dróthíd volt a város legelső vas tartószerkezetű hídja.

Lövölde a Városligetben a XX. század elején

Fotó: Fortepan

Egykor mocsár állt a Városliget helyén

A mai Városligetet a Szépítő Bizottságnak, József nádornak és Heinrich Nebbien műkertésznek köszönhetjük. 1813-ban született ugyanis döntés arról, hogy az akkor egyrészt mocsaras, másrészt homokos területet átalakítsák. Mindez azonban nem zajlott olyan egyszerűen, ugyanis a város polgárai és a főurak nem igazán akarták adományaikkal támogatni a terveket, ráadásul már korábban is voltak parkosítási próbálkozások, amik csúfos kudarcba fulladtak. A mezőgazdasági művelésre alkalmatlan, korábban Ökördűlőnek is nevezett területen volt, hogy országgyűlést tartottak, ez azonban nem a helyszín renoméját növelte, inkább csak az élővilágot pusztította. Először az 1700-as években próbáltak fűzfákat telepíteni a mocsaras, és emiatt maláriaveszély miatt aggályos területre. A fákat azonban gondozni is kellett volna, ez azonban elmaradt... Aztán Mária Terézia idején indult meg a második fásítási hullám.

Később, 1799-ben Batthyány József hercegprímás 24 évre kapta bérbe a területet fejlesztésekért cserébe. Ő azonban még ugyanebben az évben meghalt, öccse, Batthyány Tódor pedig nem kívánta átvenni a terület rendberakásával járó terheket. Ezt követően jött a Szépítő Bizottság, és végre valóban elkezdett kialakulni a ma ismert Vásosliget.