November 20-án, pénteken reggel 9 órakor megnyílt a Városligeti Műjégpálya, ahol idén a műjégkészítés századik évfordulóját is ünneplik. A jubileumi szezon nyitónapjára katonazenekarral és korcsolyabemutatókkal készültek. A programban jégtáncosok, freestyle korcsolyázók, parahokisok és a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség sportolói is szerepelnek.

Megnyílt a Városligeti Műjégpálya Budapesten

Fotó: Gábor Zoltán

A Városligeti Műjégpálya tavaly is több százezer látogatót fogadott

A Budapesti Sportszolgáltató Központ tájékoztatása szerint az előző szezonban több mint 280 ezren korcsolyáztak a pályán, közülük több mint 90 ezren az iskolai téli szünetben látogattak ki.