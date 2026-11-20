November 20-án, pénteken reggel 9 órakor megnyílt a Városligeti Műjégpálya, ahol idén a műjégkészítés századik évfordulóját is ünneplik. A jubileumi szezon nyitónapjára katonazenekarral és korcsolyabemutatókkal készültek. A programban jégtáncosok, freestyle korcsolyázók, parahokisok és a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség sportolói is szerepelnek.
A Városligeti Műjégpálya tavaly is több százezer látogatót fogadott
A Budapesti Sportszolgáltató Központ tájékoztatása szerint az előző szezonban több mint 280 ezren korcsolyáztak a pályán, közülük több mint 90 ezren az iskolai téli szünetben látogattak ki.
Az idei szezonban új foodtruckokkal, valamint bővülő étel- és italválasztékkal is várják a látogatókat. A belépők online és a helyszínen egyaránt megvásárolhatók, a nyitvatartásról és a programokról a műjégpálya hivatalos honlapján lehet tájékozódni.