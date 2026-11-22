November 20-án, pénteken megnyílt a Városligeti Műjégpálya, ahol idén a gépesített jégpálya fennállásának századik évfordulóját ünneplik. A jubileumi szezonnyitón katonazenekar és korcsolyabemutatók várták a látogatókat. A rendezvényen jégtáncosok, freestyle korcsolyázók, parahokisok és a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség sportolói is jégre léptek.

Baráti társaságok, párok és családok számára is remek kikapcsolódást kínál a Városligeti Műjégpálya

Fotó: Hatlaczki Balázs

A Városligeti Műjégpálya tavaly több mint 280 ezer látogatót fogadott

A Budapesti Sportszolgáltató Központ tájékoztatása szerint az előző szezonban több mint 280 ezren korcsolyáztak a pályán, közülük több mint 90 ezren az iskolai téli szünetben. Az idei szezonban új vendéglátóhelyekkel és bővülő étel- és italválasztékkal is készültek. A belépők online és a helyszínen egyaránt megvásárolhatók, az aktuális nyitvatartásról pedig a műjégpálya hivatalos honlapján lehet tájékozódni.