A Városligeti Műjégpálya szezonnyitóján egyúttal a műjégkészítés századik évfordulóját is megünneplik. A programban jégtáncosok, freestyle korcsolyázók, parahokisok és a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség korcsolyázói is szerepelnek.

Városligeti Műjégpálya: indul a szezon.

Fotó: MWarchívum

Pénteken nyit a Városligeti Műjégpálya

A tavalyi szezonban több mint 280 ezren korcsolyáztak a Városligeti Műjégpályán.

Csupán az iskolai téli szünetben több mint 90 ezer látogatót fogadtak.

A pálya korcsolyakölcsönzőjében egyetlen szezon alatt akár 150 ezer pár korcsolyát is kiadnak. Az idei szezonban az ajándékbolt mellett új foodtruckokkal, valamint megújult étel- és italválasztékkal készülnek.

Az online jegyértékesítés már elindult, de belépőket a helyszínen is lehet vásárolni. A nyitvatartásról és a későbbi programokról a Városligeti Műjégpálya honlapján lehet tájékozódni.