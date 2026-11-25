Ismeretlen elkövető rongálta meg a vasúti biztosítóberendezést a ceglédi fővonalon: a Mávinform tájékoztatása szerint a tettes kedden elvágta a kábeleket Cegléd és Ceglédbercel-Cserő között. A hiba elhárítása szerda reggel még tart, az utasoknak 20-30 perces késésekre és elővárosi járatok kimaradására kell készülniük.

Durva késések a legforgalmasabb vasúti vonalon: elvágták a biztosítóberendezés kábeleit

Fotó: Facebook/MÁV

"Kedden ismeretlen elkövető elvágta a biztosítóberendezési kábeleket Cegléd és Ceglédbercel-Cserő között. A kábel cseréjét kollégáink megkezdték, várhatóan szerda napközben fejeződik be a helyreállítás" – tudatta a vasúttársaság.

A Mávinform szerda reggeli tájékoztatása szerint Cegléd térségében a vonatok csak lassabban közlekedhetnek. A monori S50-es járatoknál ugyanakkor csak kisebb késések várhatók.