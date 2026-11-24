Szerdán délelőtt emelik ki a Velencei-tó medréből azt a nagyméretű légibombát, amelyre még ősszel bukkantak Gárdony közelében. A Magyar Honvédség tűzszerészei november 25-én, délelőtt 10 órakor kezdik meg a műveletet.

Velencei-tó: 250 kilogrammos légibombát emelnek ki a vízből (Illusztráció)

Fotó: MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred

A robbanótestet szeptember 17-én fedezték fel a gárdonyi csónakkikötőtől mintegy 500 méterre, a víz alatt. A bejelentést követő napon a honvédség búvárcsoportja a helyszínre érkezett, és megvizsgálta a szerkezetet. Megállapították, hogy egy 250 kilogrammos amerikai légibombáról van szó, amely nem rendelkezik gyújtószerkezettel.

Különleges munkagéppel emelik ki a bombát

A Velencei-tóban talált légibomba kiemelését a Magyar Honvédség tűzszerészei végzik, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a helyi rendőrkapitányság közreműködésével. A munkálatokhoz a vízügyi igazgatóság egy speciális, vízen közlekedő Truxor munkagépet is biztosít.

A szakemberek a robbanótestet a kevésbé veszélyes kategóriába sorolták, ezért a kiemelés után biztonságosan szállítható lesz.

Nem kell lezárni a környéket

Gárdony hivatalos tájékoztatása szerint a művelet idején nem lesz szükség a környék lezárására, és a lakosság kitelepítésére sem. A tűzszerészek a tervek szerint szerda délelőtt végzik el a kiemelést.

A Velencei-tó medrében talált amerikai légibomba tehát több mint két hónappal a felfedezése után kerül ki a vízből.