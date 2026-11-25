Egy 250 kilogrammos, második világháborús légibombát emeltek ki szerdán a Velencei-tó vizéből a Magyar Honvédség tűzszerészbúvárai – közölte az MH 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred a Facebook-oldalán.

Második világháborús légibombát rejtett a Velencei-tó vize (A kép illusztráció, a felvételen egy 2025 júliusában a Balti-tengerből kiemelt, 500 kilogrammos második világháborús bomba látható a németországi Rostockban.)

Fotó: JENS BUTTNER / DPA

A szakemberek a kiemelést követően egy német gyártmányú, SC250 típusú légibombát azonosítottak. A robbanótest elektromos gyújtószerkezettel rendelkezett, amelynek energiaforrása azonban már lemerült, így a szerkezet működésképtelen volt.

Látótávolság nélkül dolgoztak a Velencei-tó vizében A víz alatti munkálatokat jelentősen megnehezítette, hogy a búvárok számára gyakorlatilag nulla volt a látótávolság. A szakemberek ezért kizárólag tapintással tudták azonosítani a robbanótestet, és a kiemelést is ilyen körülmények között kellett végrehajtaniuk. Mivel a légibomba a parttól távolabb, ugyanakkor sekély vízben feküdt, a művelethez a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság speciális kétéltű járművét is igénybe vették.

Később semmisítik meg a légibombát

A kiemelést követően a tűzszerészek a robbanótestet a központi gyűjtőhelyre szállították, ahol később megsemmisítik. A munkálatok sikeres végrehajtását a Gárdonyi Rendőrkapitányság is segítette.

Nem ez az első alkalom az elmúlt hetekben, hogy második világháborús robbanótest miatt kellett intézkedniük a tűzszerészeknek. Októberben Budapest XVIII. kerületében egy száz kilogrammos világháborús bombát hatástalanítottak, november elején pedig több mint kétszáz világháborús robbanótest került elő egy fővárosi építkezésen.