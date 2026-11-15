Fordulat a Velencei-tónál: végre emelkedni kezdett a vízszint

A Charles ciklon összesen 57 milliméter esőt hozott a Velencei-tó vízgyűjtőjére – közölte a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság. Az agárdi vízmérce szombat reggel 13 centiméteres vízállást mutatott, ami hétcentiméteres emelkedést jelent a ciklon érkezése előtti 6 centiméterhez képest.

Velencei-tó, Magyarország

Fotó: Gábor Fehér / Mediaworks

A változás különösen a 2026. október 8-án mért, mindössze 2 centiméteres legalacsonyabb vízálláshoz viszonyítva számít kedvezőnek.

Tovább emelkedhet a Velencei-tó vízállása

A vízügyi igazgatóság tájékoztatása szerint a közölt, 6 centiméteres vízszint-emelkedés mintegy 1 millió 750 ezer köbméter víztöbbletet jelentett a Velencei-tó számára.

A javulást a tó felszínére közvetlenül lehullott csapadék okozta. A Velencei-tóba torkolló vízfolyásokon nem érkezett érdemi mennyiségű víz, mert a száraz talaj elnyelte és helyben tárolta a vízgyűjtőre hullott eső jelentős részét. Ennek hatására a talaj nedvességtartalma is növekedett.

Bár a tó vízállása továbbra is alacsony, az előrejelzések szerint a következő héten ismét csapadékosabbá válhat az időjárás. A szakemberek ezért további néhány centiméteres emelkedésre számítanak, így az agárdi vízmérce értéke megközelítheti a 16 centimétert.

A vízügy arra is felhívta a figyelmet, hogy az agárdi mércén közölt érték nem a tó teljes területére jellemző vízmélységet mutatja. A hivatalos vízállást a mérce nullpontjához viszonyítják, és elsősorban a tó vízkészletének változásáról ad információt.