Vidnyánszky Attila nyílt levélben kért bocsánatot: elmondjuk, miért

Kedves Emlékez(tet)ők! Ezt hívják úgy, hogy hódoltatás vagy idomítás. Ez az, amit határozottan megpróbáltunk, és úgy gondolom, hogy sikerült is az elmúlt hat évben elkerülni. És most bocsánatkérést várnak...

Mindezt a hamis nosztalgiát az a Bodó Viktor is táplálja, aki növendékként még így beszélt az alma materéről:

»Akinek van egy kis esze, az látja, mi és miért történik vagy nem történik, legfeljebb nem beszél róla, mert minek. Ez lesz ötven év múlva is. Így alakult ki, és így is marad... Az a baj, hogy erről csak egymás között lehet beszélgetni. Beszélgetünk, beszélgetünk, de harmadikos korában az ember már nem beszélget arról, hogy mennyire rossz az egyetem. Unalmas. (...) Amikor elkezdtünk dolgozni, nagy kupleráj volt. Mindenki dohányzott, az osztályterem borzalmasan nézett ki. Néha kitakarítottunk. A tanárok nem szóltak egy szót se. Azon sem csodálkozom, hogy a takarítónők is csak körbemosnak mindent.«

Schilling Árpád pedig így nyilatkozott meg ugyanekkor a Színház folyóiratban arról, milyen körülmények között tanultak:

»Ha valaki rendet akarna vágni ebben az iskolában, akkor mindent a nulláról kellene kezdenie, mert a bűn beleivódott a falakba. (...) Gyakorta előfordul, hogy egy tanár tisztán lép be az intézmény kapuján, de négy év alatt hihetetlenül bemocskolódik attól, hogy részt vesz ebben a rendszerben, ami sokszor csak a presztízsről szól.«

Vagy elhangzott ugyancsak a régi időkről: Egészséges emberek bejönnek az egyetemre, és egy év múlva neurotikussá válnak. Szóval bocsánatkérés... Természetesen megszólítva érzem magam.

És bocsánatot is kérek azért, hogy ezt az intézményt megváltoztattuk.

Bocsánatot kérni jöttem, nem mentegetőzni. Csakhogy a tények makacs dolgok, az érzelmeink viszont könnyen megcsalnak bennünket. Álságos tehát, amikor a tényekről folyó vitát az érzelmek síkjára terelik. Különösen, ha tudatosan teszik. Ezt hívják manipulációnak. Gyermekek esetében megrontásnak, fiatalok esetében lélekmérgezésnek. Aki így tesz, lelke rajta. De mivel mindennek a fiatalok, a hallgatók látják a kárát, kötelességemnek érzem, hogy a magam részéről vállaljam a felelősséget.