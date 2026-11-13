Így pusztított a Charles ciklon Magyarországon – videók

A Charles ciklon csütörtökön és pénteken jelentős mennyiségű csapadékot és viharos szelet hozott Magyarországra. Komárom-Esztergom megyei Tardoson csütörtökön 66 milliméter eső hullott, amivel megdőlt a napi csapadékrekord. A vihar miatt országszerte több helyen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak.

A vihar miatt víz alá került az 1-es főút egy szakasza Biatorbágynál

Fotó: YouToube

A katasztrófavédelem közlése szerint kidőlt fák, elárasztott aluljárók és víz alá került épületek okoztak problémákat. Budapesten, az Illatos úti aluljáróban két autó akadt el, Győrben szintén egy vízben rekedt járműhöz riasztották a tűzoltókat. Tökölön egy üzletbe folyt be az esővíz, Vilonyán pedig a kiöntött Séd-patak árasztotta el egy családi ház pincéjét.

A vihar pusztításáról megdöbbentő videók készültek

Biatorbágynál az 1-es főúton jelentős mennyiségű csapadékvíz gyűlt össze. A MetNet által közzétett felvételen jól látható, hogy az autók a vízzel borított útszakaszon haladnak át. A bejegyzés szerint a víz az M1-es autópálya építési munkálatai miatt rekedt meg.

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