ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Összeomlóban a Partizán-birodalom: a stáb negyedét elküldik, a főszerkesztő is távozik

Rendkívüli

Így pusztított a Charles ciklon Magyarországon – videók

vihar

Így pusztított a Charles ciklon Magyarországon – videók

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Heves esőzéssel és erős széllökésekkel érkezett meg a Charles ciklon Magyarországra, több településen is fennakadásokat okozva. A vihar következtében utakat öntött el a csapadékvíz, épületek rongálódtak meg, és a közlekedés is nehézkessé vált.
Komment 1
Link másolása
Vágólapra másolva!
viharesőMagyarország

A Charles ciklon csütörtökön és pénteken jelentős mennyiségű csapadékot és viharos szelet hozott Magyarországra. Komárom-Esztergom megyei Tardoson csütörtökön 66 milliméter eső hullott, amivel megdőlt a napi csapadékrekord. A vihar miatt országszerte több helyen kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak.

A vihar miatt víz alá került az 1-es főút egy szakasza Biatorbágynál
A vihar miatt víz alá került az 1-es főút egy szakasza Biatorbágynál
Fotó: YouToube

A katasztrófavédelem közlése szerint kidőlt fák, elárasztott aluljárók és víz alá került épületek okoztak problémákat. Budapesten, az Illatos úti aluljáróban két autó akadt el, Győrben szintén egy vízben rekedt járműhöz riasztották a tűzoltókat. Tökölön egy üzletbe folyt be az esővíz, Vilonyán pedig a kiöntött Séd-patak árasztotta el egy családi ház pincéjét.

A vihar pusztításáról megdöbbentő videók készültek

Biatorbágynál az 1-es főúton jelentős mennyiségű csapadékvíz gyűlt össze. A MetNet által közzétett felvételen jól látható, hogy az autók a vízzel borított útszakaszon haladnak át. A bejegyzés szerint a víz az M1-es autópálya építési munkálatai miatt rekedt meg.

Cikkünk folytatódik, lapozzon!

1 2 3
... 6
Komment 1