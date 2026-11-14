Villamos alá szorult az elgázolt ember Budapesten, csak a szerelvény megemelésével tudták kiszabadítani – videó

Mint korábban megírtuk, a villamos péntek este gázolt el egy embert az Erzsébet körút Király utca és Dob utca közötti szakaszán. A baleset a fővárosi közösségi közlekedésben is fennakadást okozott.

A villamos péntek este gázolt el egy embert az Erzsébet körúton

Fotó: Facebook/ BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

A katasztrófavédelem közzétette a mentésről készült videót, amelyen végigkövethető, hogyan szabadították ki a villamos alá szorult embert a fővárosi tűzoltók.

Villamosemelővel emelték meg a szerelvényt

A felvételen látható, ahogy a fővárosi hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoznak a helyszínen.

A mentéshez villamosemelőt használtak: megemelték a szerelvényt, majd kiszabadították az alatta lévő embert.

A sérültet ezt követően átadták a mentőszolgálat munkatársainak. Az állapotáról a katasztrófavédelem nem közölt további részleteket.