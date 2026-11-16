Egymás után támadnak a vírusok az őszi-téli hónapokban, így védekezhetünk ellenük

Az iskolakezdéssel és a hűvösebb idő beköszöntével egyre több fertőzés terjedhet a közösségekben. A gyerekek hazavihetik a kórokozókat az óvodából és az iskolából, a családtagok pedig könnyen továbbadhatják egymásnak a fertőzéseket. A zárt helyiségekben töltött hosszabb idő és a nem megfelelő szellőztetés szintén kedvez a vírusok terjedésének.

A norovírus esetében különösen fontos az alapos, szappanos kézmosás / Fotó: Pixabay (Képünk illusztráció)

Dr. Hetényi Roland, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának kutatója szerint az őszi-téli hónapokban több légúti vírus is egyszerre jelen lehet. A COVID-19-et okozó SARS-CoV-2, az RSV, az influenza és a rhinovírus egyaránt okozhat megbetegedéseket – írja a BAMA.

A rhinovírusok aktivitása jellemzően már kora ősszel megemelkedik, az influenza Magyarországon többnyire januárban és februárban éri el a járványos csúcsát.

Az RSV elsősorban a kisgyermekekre és az idősekre jelenthet nagyobb veszélyt.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy az influenzaszerű tünetek nem feltétlenül jelentenek influenzafertőzést: a lázat, köhögést, levertséget és izomfájdalmat más vírusok is előidézhetik.

A hányásos-hasmenéses vírusok is gyorsan terjednek

Az őszi-téli időszakban a gyomor-bélrendszeri fertőzések is gyakoriak. Ezek egyik legismertebb kórokozója a norovírus, amelyet gyors terjedése miatt olykor rakétavírusnak is neveznek.

A fertőzés lappangási ideje általában 12–48 óra.

A tünetek sokszor hirtelen jelentkeznek:

hányás,

hasmenés,

hányinger

és hasi panaszok

léphetnek fel, esetenként lázzal együtt. Egy kisebb közösségben is rövid idő alatt több embert megbetegíthet.

A legtöbb fertőzés néhány nap alatt magától rendeződik, a legnagyobb veszélyt azonban a folyadék- és elektrolitvesztés, vagyis a kiszáradás jelenti. Különösen a csecsemőkre és az idősekre kell odafigyelni, mert náluk gyorsabban súlyos állapot alakulhat ki.

Az influenzát sem szabad félvállról venni

Az influenza komoly szövődményeket is okozhat, akár tüdőgyulladáshoz és súlyos, életveszélyes állapothoz is vezethet.

Különösen az idősek, a cukorbetegek, az immunszuppresszált betegek és a várandósok vannak nagyobb veszélyben.

A virológus ezért kiemelte az évente megújított védőoltás jelentőségét, hiszen az influenzavírus folyamatosan változik, így a korábbi fertőzés vagy oltás nem feltétlenül biztosít megfelelő védelmet az újabb szezonban.