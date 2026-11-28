Viviána utolsó szavait szeretnék megtudni a szülei: azt a mozdonyvezetőt keresik, aki elsőként ért oda hozzá a mezőkövesdi vonatbaleset után. A 18 éves egyetemista még néhány mondatot tudott váltani vele, mielőtt elvesztette az eszméletét. A család ügyvédje szerint most azt próbálják kideríteni a szülők, mit mondott gyermekük a tragédia utáni percekben.

Mezőkövesdi vonatbaleset: Viviána édesanyja a gyászoló család nevében mondott köszönetet.

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Mezőkövesdi vonatbaleset: egy mozdonyvezető lehet a kulcs

A mezőkövesdi tragédiában súlyosan megsérült Viviána életéért napokig küzdöttek a miskolci kórházban, ám a 18 éves egyetemista pénteken belehalt sérüléseibe. A család jogi képviselője, Lichy József az RTL Híradónak arról beszélt, hogy a hozzátartozók szeretnék megtalálni azt a vasutast, aki közvetlenül a történtek után elsőként sietett a fiatalhoz.

A férfi egy szemből érkező szerelvényről szállt le, majd nagy lélekjelenléttel szorítókötést alkalmazott rajta. Ezt követően még néhány percig kommunikálni is tudott vele, mielőtt a sérült elvesztette az eszméletét.

A szülők nagyon szeretnék megtudni azt, hogy mik voltak a lány utolsó szavai

– fogalmazott Lichy József.

A család számára ezért most különösen fontos lenne megtalálni a mozdonyvezetőt, aki utolsóként beszélhetett Viviánával.

A vizsgálat új részleteket is feltárt

A történtek körülményeiről közben új információk láttak napvilágot. Korábban olyan helyszíni értesülések jelentek meg, amelyek szerint Viviána a vonat menetirány szerinti jobb oldalán próbálhatott meg leszállni. Az ügyvéd szerint azonban a helyszíni szemle adatai alapján nem ez történt.

Viviána szülei szeretnék megtudni, hogy mik voltak lányuk utolsó szavai

Fotó: olvasói

Lichy József szerint az egyetemista azon az oldalon hagyta el a szerelvényt, ahol az utasforgalom zajlik. Ezt erősítheti, hogy a táskáját, mobiltelefonját és sálját is ezen az oldalon találták meg.

A táska közben becsípődött a vagon ajtajába, az InterCity pedig több száz méteren át vonszolta a fiatal nőt.

A közeli Volánbusz-állomás kamerái szintén rögzíthették a történteket. A 24.hu által ismertetett MÁV-jelentés szerint a peronon tartózkodók észlelték, mi történt, a forgalmi szolgálattevő azonban csak később tudta értesíteni a szerelvény vezetőjét.

A rendőrség szemtanúk jelentkezését is várja.

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója közösségi oldalán arról számolt be, hogy a Keleti pályaudvaron indulás előtt elvégezték az előírt ellenőrzéseket. Az ajtók és a fékrendszer megfelelően működtem, a miskolci állomáson pedig a történtek után ismét tesztelték a nyitást és zárást. Műszaki hibát ekkor sem találtak.