A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) szerdai Facebook-bejegyzése szerint a csapadékos idő folytatódására számítanak. Az igazgatóság célja, hogy az érkező többletvízből minél többet helyben tartsanak és hasznosítsanak.

Vízvisszatartás indult a Berettyó és a Sebes-Körös térségében.. Fotó: MEDIAWORKS / Mediaworks

A vízvisszatartás a kiszáradt talajnak is segíthet

Országszerte többféle módszerrel igyekeznek lassítani a víz elfolyását és elősegíteni, hogy több szivárogjon a talajba. Egyes helyeken zsilipeket zárnak le vagy fenékküszöböket építenek a patakokon, máshol holtágakat, tározókat és vizes élőhelyeket töltenek fel.

Czigány Szabolcs, a Pécsi Tudományegyetem kutatója korábban az MTI-nek arról beszélt, hogy a talaj nedvességtartalmának növelése az élővilág és a gazdaság szempontjából is fontos. Szerinte beavatkozás nélkül a tartós vízhiány a mezőgazdaságot, az élelmiszer- és energiatermelést, valamint a vízellátást is veszélyeztetheti.

A kutató a lehetséges megoldások között említette az árterek kiszélesítését, a mélyedések vízzel való feltöltését és az erdősítést. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a víz helyben tartásáért egyéni szinten, akár a saját kertünkben is tehetünk.