Összeütközött egy kamion és egy vonat Sumonynál, a 3. számú vasúti őrháznál, azaz a sumonyi vasúti megállóhelynél – írja a katasztrófavédelem.

Kamionnal karambolozott és kisiklott a vonat, a mozdeonyvezetőt a tűzoltók szabadították ki - Illusztráció

Fotó: illusztráció/Veol.hu

A baleset következtében kisiklott vonatba a mozdonyvezető beszorult, őt a szigetvári, a sellyei és a pécsi hivatásos tűzoltók szabadították ki.

A rajok áramtalanították a járműveket, a társhatóságok is az esetnél dolgoznak. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett. A Baranya megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kivonult. Az érintett vonalon szünetel a vonatforgalom.

Pótlóbuszok járnak a vonatok helyett

A MÁVINFORM a Facebookon azt írta, a Baranya megyei Sumonynál a Sellyére közlekedő Bz motorkocsi tehergépkocsival ütközött.

A rendelkezésre álló információk alapján többen megsérültek, a Bz motorkocsi kisiklott.

Szentlőrinc és Sellye között várhatóan 13 órától pótlóbuszok közlekednek.