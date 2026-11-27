A szlovák vasúttársaság járműhiánya miatt nem járnak a vonatok Hegyeshalom és Pozsony között. A vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek.
Nem járnak a nemzetközi vonatok Hegyeshalom és Pozsony között – tudatta a Mávinform péntek reggel.
Pótlóbuszok járnak a vonatok helyett
A Pozsony és Hegyeshalom között közlekedő nemzetközi vonatok helyett pénteken, november 27-én pótlóbuszok közlekednek a szlovák vasúttársaság járműhiánya miatt.
A pótlóbuszokra belföldön a hegyeshalmi vasútállomás és a bezenyei vasútállomás Volán-megállóhelyein, illetve a rajkai vasútállomáson lehet felszállni.