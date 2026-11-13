Fa dőlt a vonatra a győri fővonalon, pótlóbuszok járnak

A MÁV tájékoztatása szerint a győri fővonalon a vonatközlekedésben jelentősen hosszabb menetidőre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani, várhatóan a délutáni órákig.

Megállt a vonatközlekedés - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A FEOL azt írta, az „Utasok a MÁV 1-es vonalon” Facebook-csoport egyik utasa kiírta: fogalma sincs, mikor tudnak továbbmenni, mivel a fa a vezetékekre és a szerelvényre is rádőlt.

A MÁV tájékoztatása szerint felsővezeték-szakadás miatt szünetel a vonatközlekedés Bicske és Herceghalom között.

A Railjetek, EuroCityk és InterCityk közlekedése is módosult, több járat csak rövidebb útvonalon közlekedik.

A Herceghalom és Szárliget közötti szakaszon pótlóbuszok járnak, amelyek Bicskén is megállnak. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendi változásokról.

Rendőrségi intézkedés bénította meg egy nemzetközi vonat indulását Budapesten

2026. november 10-én különös bűncselekmény gyanúja zavarta meg a Keleti pályaudvar reggeli nyugalmát. A nemzetközi Railjet egyik járata rendőrségi intézkedés miatt nem indulhatott el, miután a szerelvény bisztrókocsiját feltehetően feltörték.