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vonat

Fa dőlt a vonatra a győri fővonalon, pótlóbuszok járnak

50 perce
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Jelentős fennakadás alakult ki péntek délelőtt a győri vasútvonalon, miután felsővezeték-szakadás miatt leállt a közlekedés Bicske és Herceghalom között. A viharos szélben egy fa a felsővezetékre, egy utas beszámolója szerint pedig a vonatra is rádőlt, az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat.
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vonatközlekedésvihar

A MÁV tájékoztatása szerint a győri fővonalon a vonatközlekedésben jelentősen hosszabb menetidőre és pótlóbuszos átszállásra kell számítani, várhatóan a délutáni órákig.

sín, vonat, vasút
Megállt a vonatközlekedés - Illusztráció
Fotó: Pixabay

A FEOL azt írta, az „Utasok a MÁV 1-es vonalon” Facebook-csoport egyik utasa kiírta: fogalma sincs, mikor tudnak továbbmenni, mivel a fa a vezetékekre és a szerelvényre is rádőlt.

A MÁV tájékoztatása szerint felsővezeték-szakadás miatt szünetel a vonatközlekedés Bicske és Herceghalom között.

A Railjetek, EuroCityk és InterCityk közlekedése is módosult, több járat csak rövidebb útvonalon közlekedik.

A Herceghalom és Szárliget közötti szakaszon pótlóbuszok járnak, amelyek Bicskén is megállnak. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendi változásokról.

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