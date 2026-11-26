Szörnyű vonatbaleset történt kedden késő délután. Egy 18 éves egyetemista lány épp hazafelé tartott a szüleihez, de amikor leszállt a vonatról a mezőkövesdi állomáson, a táskájára rácsukódott az ajtó, a karja pedig beakadt a táskába. A szerelvény közben elindult, és magával rántotta, majd több száz méteren keresztül vonszolta maga mellett a fiatal lányt, aki végül a sínek közé esett.

A fiatal lány súlyosan megsérült a vonatbalesetben, az életéért küzdenek.

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Sürgősen vérre lenne szüksége

Stósz Viviána néhány hónapja kezdte az egyetemet, a balesetkor is épp onnan tartott hazafelé Budapestről. A tragédia kapcsán az iskolája, a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem is megszólalt, az intézmény együttérzését fejezte ki a családnak, valamint megosztották a fiatal lány édesanyjának véradásról szóló felhívását is.

Az édesanya az Origónak elmondta, hogy egyetlen gyermeke valamennyi csontja eltört a baleset során. Súlyosan károsodtak a bordái, a csípője, és a koponyája. Mivel a lábai menthetetlenül roncsolódtak, azokat amputálták.

A vonat utasai jelezték, hogy baj történt

A TV2 úgy tudja, a többi utas jelezte, hogy baj van, a helyi forgalomirányítás pedig megállította a vonatot.

A mozdonyvezető és a jegyvizsgáló azonnal keresni kezdte az elsodort lányt, akit végül a szemből érkező vonat vezetője látott meg a síneken.

A helyszínen a mentők több életmentő beavatkozást végeztek a sérült lányon.

A baleset után a Budapest-Miskolc vonalon másnap hajnalig megbénult a közlekedés. A rendőrség vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt nyomoz, és vizsgálja, ki lehet a baleset felelőse.