Újabb szívszorító üzenettel jelentkezett Stósz Viviána Lilla édesanyja. A 18 éves egyetemista pénteken hunyt el a miskolci kórházban, miután néhány nappal korábban súlyos vonatbalesetet szenvedett Mezőkövesden. Az édesanya most egy, a tragédia előtti időszakban készült fotót osztott meg lányáról.

A Mezőkövesdi vonatbaleset helyszíne.

Fotó: MW

A képen Viviána egy elegáns, bordó estélyi ruhában látható, háttal a kamerának. Az édesanya a The Weeknd Cry For Me című dalát is a bejegyzéshez csatolta, majd mindössze néhány szóval búcsúzott szeretett gyermekétől:

Drága Gyermekem🖤💔

Viviána édesanyjának és édesapjának közösségi oldalai is teljesen feketébe borultak a fiatal lány halála után. A szülők korábban megható üzenetben mondtak köszönetet mindenkinek, aki segített nekik a tragédia idején.

Szülei szeretnék megtudni, mik voltak Viviána utolsó szavai

Mint korábban beszámoltunk róla, hogy Viviána november 24-én szenvedett súlyos balesetet a mezőkövesdi vasútállomáson. A már induló Hernád InterCity ajtaja becsípte a táskáját, a szerelvény pedig több száz méteren keresztül magával vonszolta a fiatal lányt.

Életveszélyes sérülésekkel szállították a miskolci kórházba. Édesanyja kérésére irányított véradás indult, amelyre országszerte több mint 1300-an jelentkeztek. Az orvosok napokon át küzdöttek az életéért, de péntek délután a szervezete feladta a harcot.

A szülők már úton voltak a kórházba, hogy elbúcsúzzanak lányuktól, amikor értesültek a haláláról.

A család most egy fontos kérdésre szeretne választ kapni: mik voltak Viviána utolsó szavai? A család ügyvédje szerint a baleset után az egyik mozdonyvezető még rövid ideig beszélni tudott a sérült lánnyal, mielőtt elvesztette az eszméletét. A szülők ezért azt a vasutast keresik, aki elsőként ért Viviánához a baleset után. Szeretnék személyesen megtudni tőle, mi történt azokban a percekben, és mit mondott utoljára a lányuk.