Életveszélyes állapotban ápolják a miskolci kórházban a 18 éves egyetemista lányt, aki a mezőkövesdi vasútállomáson szenvedett súlyos balesetet. Vitézy Dávid közlekedési miniszter a történtek után a régi InterCity-kocsik biztonsági hiányosságaira is felhívta a figyelmet.

Vonatbaleset Mezőkövesden: Vitézy Dávid a régi InterCity-kocsik biztonsági hiányosságairól beszélt Fotó: Olvasói

A vonatbaleset kedden este történt a mezőkövesdi állomáson. A 18 éves Stósz Viviána Lilla a Hernád–Zemplén InterCityről szállt le, amikor a szerelvény ajtaja becsípte a táskája pántját. A vonat elindult, és több száz méteren keresztül vonszolta magával a fiatal lányt.

Az egyetemista életveszélyes sérüléseket szenvedett, a miskolci kórház intenzív osztályára szállították. Édesanyja, Éva az Origónak elmondta: lánya mindkét lábát amputálni kellett, mert olyan súlyosan roncsolódtak, hogy már nem lehetett megmenteni őket. A lány több csontja eltört, a bordái, a csípője és a koponyája is súlyosan megsérült. Életmentő műtéten is átesett.

Vitézy Dávid a régi InterCity-kocsik biztonságára figyelmeztetett

A történtek után Vitézy Dávid közlekedési miniszter a Facebook-oldalán fejezte ki együttérzését a sérült lánnyal és családjával. Azt írta, a baleset pontos körülményeit egyelőre nem ismerik, az esetet a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szakemberei is vizsgálják.

A miniszter ugyanakkor egy fontos műszaki körülményre is felhívta a figyelmet. Bár a szerelvény InterCityként közlekedett, olyan régebbi személykocsit is tartalmazott, amely nem képes ellenőrizni az ajtók megfelelő záródását, és nem akadályozza meg a vonat elindulását, ha valamelyik ajtó nyitva marad vagy nem záródik megfelelően.

Vitézy Dávid szerint a korszerű motorvonatoknál már működik olyan biztonsági rendszer, amely megakadályozza az indulást, amíg az ajtók nincsenek megfelelően bezárva. A régebbi vasúti kocsiknál azonban ez a technológiai védelem hiányzik, így a biztonságos indulás ellenőrzése nagyobb mértékben az emberi figyelemtől függ.

A miniszter hangsúlyozta: mindez nem jelenti azt, hogy a mostani balesetért bárkit előre felelőssé lehetne tenni. Ezt a vizsgálatoknak kell megállapítaniuk. A vasúti dolgozóknak az előírások szerint egyértelmű feladataik és felelősségük van, az utasoknak pedig szintén fokozottan ügyelniük kell a fel- és leszállás biztonságára.