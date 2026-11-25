Életveszélyes állapotban ápolják a miskolci kórházban a 18 éves egyetemista lányt, aki a mezőkövesdi vasútállomáson szenvedett súlyos balesetet. Vitézy Dávid közlekedési miniszter a történtek után a régi InterCity-kocsik biztonsági hiányosságaira is felhívta a figyelmet.
A vonatbaleset kedden este történt a mezőkövesdi állomáson. A 18 éves Stósz Viviána Lilla a Hernád–Zemplén InterCityről szállt le, amikor a szerelvény ajtaja becsípte a táskája pántját. A vonat elindult, és több száz méteren keresztül vonszolta magával a fiatal lányt.
Az egyetemista életveszélyes sérüléseket szenvedett, a miskolci kórház intenzív osztályára szállították. Édesanyja, Éva az Origónak elmondta: lánya mindkét lábát amputálni kellett, mert olyan súlyosan roncsolódtak, hogy már nem lehetett megmenteni őket. A lány több csontja eltört, a bordái, a csípője és a koponyája is súlyosan megsérült. Életmentő műtéten is átesett.
Vitézy Dávid a régi InterCity-kocsik biztonságára figyelmeztetett
A történtek után Vitézy Dávid közlekedési miniszter a Facebook-oldalán fejezte ki együttérzését a sérült lánnyal és családjával. Azt írta, a baleset pontos körülményeit egyelőre nem ismerik, az esetet a rendőrség, a Közlekedésbiztonsági Szervezet és a MÁV vasútbiztonsági szakemberei is vizsgálják.
A miniszter ugyanakkor egy fontos műszaki körülményre is felhívta a figyelmet. Bár a szerelvény InterCityként közlekedett, olyan régebbi személykocsit is tartalmazott, amely nem képes ellenőrizni az ajtók megfelelő záródását, és nem akadályozza meg a vonat elindulását, ha valamelyik ajtó nyitva marad vagy nem záródik megfelelően.
Vitézy Dávid szerint a korszerű motorvonatoknál már működik olyan biztonsági rendszer, amely megakadályozza az indulást, amíg az ajtók nincsenek megfelelően bezárva. A régebbi vasúti kocsiknál azonban ez a technológiai védelem hiányzik, így a biztonságos indulás ellenőrzése nagyobb mértékben az emberi figyelemtől függ.
A miniszter hangsúlyozta: mindez nem jelenti azt, hogy a mostani balesetért bárkit előre felelőssé lehetne tenni. Ezt a vizsgálatoknak kell megállapítaniuk. A vasúti dolgozóknak az előírások szerint egyértelmű feladataik és felelősségük van, az utasoknak pedig szintén fokozottan ügyelniük kell a fel- és leszállás biztonságára.
Évekig tarthat a vasúti járműpark megújítása
Vitézy Dávid szerint a mezőkövesdi vonatbaleset ismét rámutatott a magyar InterCity- és más vasúti járművek megújításának fontosságára. A miniszter azt írta, hogy az előző kormány leállította a korábban előkészített új InterCity-szerelvények beszerzését, a programot azonban a hazahozott uniós forrásokból újraindítják.
Az új vonatok érkezésére ugyanakkor még éveket kell várni: a közbeszerzéssel és a szállítási idővel együtt az első szerelvények megérkezése is három-négy évbe telhet. Vitézy Dávid szerint a jelenlegi InterCity-flotta átlagéletkora 46 év, ezért a járműpark cseréje nem pusztán kényelmi vagy szolgáltatási kérdés. A korszerű biztonsági berendezések olyan további védelmet nyújtanak, amely a régi kocsik egy részénél még nem áll rendelkezésre.
A miniszter a pályák felújításakor telepített vonatbefolyásoló rendszereket is példaként említette, amelyek szintén az emberi hibák lehetőségét igyekeznek kizárni.
Véradásra van szüksége a 18 éves lánynak
Stósz Viviána a Budapesti Gazdasági Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakán tanul. Édesanyja szerint kiválóan teljesít, különösen jó az angol nyelvérzéke, emellett rajztehetsége is kiemelkedő. Nagyon szeret utazni és új helyeket felfedezni.
Családja, egyetemi csoporttársai és gyülekezete is összefogott érte. A fiatal lánynak irányított véradásra van szüksége, miközben az orvosok továbbra is az életéért küzdenek.
A család elsődleges célja most Viviána felépülése. Édesanyja ugyanakkor azt is elmondta, hogy a rendőrség hivatalból indított eljárást, és ha nem tapasztalnak előrelépést, ügyvédhez fordulnak. A baleset pontos körülményeit és az esetleges felelősséget a vizsgálatoknak kell tisztázniuk.