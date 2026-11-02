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bombafenyegetés

Fordulat a bombafenyegetést kapott Wizz Air-gép ügyében, megszólalt a légitársaság

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2026. november 2-án riasztottak egy magyar Gripent, mivel bombafenyegetés ért egy repülőgépet. Az üggyel kapcsolatban most tájékoztatást adott ki a Wizz Air. Mutatjuk a részleteket!
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Részleteket közölt a Wizz Air a mai napon – 2026. november 2-án – történt bombafenyegetés miatt Budapestre irányított repülőgép ügyében. A légitársaság megerősítette, hogy a hatóságok elvégezték a gép és az utasok biztonsági átvizsgálását, amelynek során nem találtak fenyegetést jelentő kockázatot.

Megszólalt a Wizz Air a bombafenyegetéssel kapcsolatban
Megszólalt a Wizz Air a bombafenyegetéssel kapcsolatban Fotó: NurPhoto via AFP/Jakub Porzycki

A London-Lutonból Szófiába tartó Wizz Air-járat repülés közben kapott bombafenyegetést, ezért megszakította útját, és a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren szállt le. A fenyegetés miatt a NATO ALPHA-riasztást rendelt el, a Magyar Honvédség egyik Gripen vadászgépe pedig felszállt, és biztosította az utasszállító leszállását.

Megszólalt a Wizz Air a bombafenyegetéssel kapcsolatban

A légitársaság közleménye szerint a repülőgép és az utasok átvizsgálása befejeződött. 

A hatósági vizsgálat során nem találtak veszélyt jelentő kockázatot, robbanóanyag előkerüléséről sem számoltak be.

A repülőgépet az induláshoz kijelölt állóhelyre vontatják, az utasok pedig az ismételt biztonsági ellenőrzést követően a terminálban várakoznak. 

A Wizz Air tájékoztatása szerint a járat akkor folytathatja útját Szófiába, ha rendelkezésre áll az új személyzet. 

A légitársaság hangsúlyozta, hogy az eljárás során mindenben együttműködött a hatóságokkal, és megköszönte az utasok türelmét – derül ki a légitársaság lapunknak eljuttatott sajtóközleményéből.

 

 

 

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