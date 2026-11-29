Éveken át ért zaklatás egy televíziós műsorvezetőt. Egy 46 éves férfi 2023-ban kezdett kéretlen e-maileket küldeni egy nőnek, akit kizárólag a képernyőn látott.

A műsorvezetőnő egyetlen üzenetre sem reagált, ennek ellenére a zaklatás folytatódott, a kéretlen levelek száma folyamatosan emelkedett - Illusztráció

Fotó: Pixabay

Eleinte naponta 3-4 alkalommal írt a nőnek, üzeneteiben verseket küldött, az érzéseiről, később már az álmairól is beszámolt.

Ezekben házastársakként éltek, és közös gyermekeket neveltek. A nem létező gyermekeknek neveket is adott.

A műsorvezetőnő egyetlen üzenetre sem reagált, ennek ellenére a kéretlen levelek éveken keresztül érkeztek, számuk pedig folyamatosan emelkedett – tette közzé a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Faceboook-oldalán.

Egyre súlyosabbá vált a zaklatás

2026 közepétől a férfi már hetente 40-50 üzenetet küldött. Az utóbbi néhány hónapban pedig szinte mindennap 10-20 e-mail érkezett tőle.

Az üzenetek hangvétele is megváltozott, a férfi egyre agresszívabb, sértő és fenyegető tartalmú leveleket írt.

Már nemcsak a nőnek, hanem a családjának is szenvedést és halált kívánt.

A zaklatás novemberben odáig fajult, hogy a férfi egy nap alatt összesen 42 üzenetet küldött. A televíziós műsorvezető ekkor fordult a rendőrséghez és tett feljelentést november 24-én.

A rendőrök a feljelentés után néhány órán belül elfogták a zaklatót

A terézvárosi nyomozók néhány órán belül azonosították a feltételezett elkövetőt és még aznap elfogták és előállították a VI. Kerületi Rendőrkapitányságra.

A VI. Kerületi Rendőrkapitányság nyomozói a 46 éves férfit életet, testi épséget, egészséget sértő vagy közvetlenül veszélyeztető esemény bekövetkezése látszatát keltve elkövetett zaklatás vétségével gyanúsították meg. Őrizetbe vették, és kezdeményezték előzetes kényszergyógykezelésének elrendelését.