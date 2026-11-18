A HungaroMet november 18-i előrejelzése szerint szerdán elsősorban a keleti és déli országrészben alakulhatnak ki zivatarok, amelyek környezetében 55–75 kilométer/órás széllökések, intenzív záporok és aprószemű jég is előfordulhat.

Több helyen is erős zivatar várható. Fotó: Yui Mok / PA Wire

Az éjszaka folyamán főként az ország délnyugati felében maradhat esély zivatarokra.

Csütörtök délutántól éjfélig a déli országrészben nyugatról kelet felé haladva 60–90 kilométer/órás széllökések kísérhetik az északnyugatira forduló szelet.

Ezzel párhuzamosan a zivatarok kialakulásának valószínűsége is növekszik.

Zivatar zivatar hátán: Németországban akár 130 km/órás széllökések is lehetnek

A német meteorológiai szolgálat, a DWD az ország jelentős részére viharos időjárás miatt adott ki figyelmeztetést.

A Fekete-erdő magasabban fekvő részein akár 130 kilométer/órás széllökések is előfordulhatnak. A térségben péntekig további 80 milliméter csapadék hullhat, ami elöntéseket és földcsuszamlásokat okozhat.

Csehország nyugati és délnyugati részén meghosszabbították az erős szél miatt kiadott figyelmeztetést. Szerdán több térségben 55–70 kilométer/órás széllökések várhatók.

Romániában narancssárga riasztás, Szlovéniában árvízveszély

A román meteorológiai szolgálat két megye egyes részeire narancssárga figyelmeztetést adott ki a heves esőzések miatt. A Bánsági-hegységben és a Déli-Kárpátok nyugati részén további 30–50 milliméter csapadék hullhat.

A hegyvidéki térségekben 90–120 kilométer/órás széllökésekre is számítani lehet.

Szlovéniában csütörtökön országszerte csapadék várható, a folyók vízszintje pedig gyorsan megemelkedhet. Egyes vízfolyások kiléphetnek a medrükből, és településeken is kialakulhatnak elöntések.

Ausztriában eközben jelentős havazás körvonalazódik: az Arlberg magasabb hegyvidéki részein november 25-ig akár egyméteres friss hóréteg is kialakulhat a jelenlegi előrejelzések szerint.