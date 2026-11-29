Új részletek derültek ki a miskolci tragédiáról. Az RTL Híradónak megszólalt az a fiú, aki csütörtök este a tízemeletes ház tetején volt 15 éves barátjával, aki később mintegy 30 métert zuhant a mélybe. A szemtanú szerint nem ugrálni akartak a házak között, hanem az eget szerették volna lefotózni.

Új részletek a 30 métert zuhanó 15 éves miskolci fiú haláláról: megszólalt a barátja

Fotó: TV2

Megpróbálta elkapni a lezuhanó fiút

A tragédia után többféle információ jelent meg arról, mi történt az épület tetején. A korábbi hírekben az szerepelt, hogy hárman lehettek fent, köztük egy testvérpár. Az RTL-nek nyilatkozó fiú szerint azonban csak ketten mentek fel: ő és a 15 éves áldozat.

A fiú azt mondta, hogy barátja a másik lépcsőház tetejére akart átmászni. Az egyik lábát már áthelyezte, amikor megcsúszott.

Átrakta volna az egyik lábát, vagyis hát át is rakta az egyik lábát, a másikat pedig már nem tudta átrakni, és lecsúszott és leesett

– mondta az RTL Híradónak.

A szemtanú azonnal barátja után kapott, és megpróbálta megfogni, de nem sikerült.

Én próbáltam elkapni, csakhogy ő már hamar így lecsúszott, és már nem sikerült megfogni

– idézte fel.

Ezután rögtön elindult lefelé, hogy segítséget kérjen.

Az idősebb testvér nem ment fel

Az RTL-nek az idősebb testvér is beszélt arról, mi történt a tragédia előtt. Ő az elhunyt legjobb barátja volt, de nem akart felmenni a tetőre a rossz idő miatt.

Nem akartam felmenni, mert havas is volt, mert azon a napon esett az eső is, a hó is. De felkísértem őket az ajtóig, utána meg visszajöttem

– mondta.

A fiú azt is elárulta, hogy barátja kedves, barátságos ember volt, és nagyon szeretett az égről fényképeket készíteni. Gyakran felment emiatt a tetőre, és állítása szerint ezúttal is fotózni indultak.

Fenyegetéseket kap a család

A tragédia után a testvérpárt súlyos internetes támadások érték. A család ezért döntött úgy, hogy megszólalnak, ugyanakkor féltik a gyerekeket, így az RTL riportjában sem az arcukat, sem a fiú valódi hangját nem mutatták.

A tragédia helyszínére továbbra is sokan ellátogatnak. Mécseseket és virágokat helyeznek el, de már az elhunyt fiúról készült fotók és egy aláírásokkal ellátott póló is látható az emlékhelynél. Az emberek megállnak egy pillanatra, hogy leróják kegyeletüket.