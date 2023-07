Veszélyes a helyzet

Az Egyesült Államok lett, míg Kína van - mondta a kormányfő. Ezt a problémát meg oldani. Kína egy termelési erőmű lett - hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. Az történt, hogy a nyugati ipari forradalom és a globális kommunikációs forradalom idejét 30 év alatt megtette Kína. A helyzet azért veszélyes, mert az Egyesült Államok úgy nőtt fel, hogy ő az első számú ország a világban, és ez hittétellé vált. Minden egyes kihívási kísérletet visszavert az USA, így a Szovjetuniót és az Európai Uniót is - tette hozzá. 2010-ben az USA és az EU is 22-23 százalékot adott a világteremléshez, míg ma az EU csak 17-et, az USA pedig 25-öt. Minél nagyobb a GDP-d, annál nagyobb a befolyásod nemzetközi küzdelemben. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az USA dominanciája folyamatosan gyengül.