Az utolsó ukrán katonáig harcol a Nyugat

Angela Merkel lokalizálta az ukrán-orosz viszályt. Ezt kellett volna tenni most is. Mi ezt képviseltük. A Nyugat most nem ezt teszi. Pénzt küld, fegyvereket - harcolni, persze az urkánok harcolnak.

Az utolsó ukrán katonáig harcol a Nyugat -

mondta a miniszterelnök.