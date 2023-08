A keleti nyitás nagy sikere

Orbán Viktor szólt arról is, hogy Azerbajdzsán esetében a tevek között szerepel egy árambeszerzései lehetőség is. Katarba pedig a német kancellár is kénytelen volt elmenni, hogy cseppfolyós gázt szerezzen, és mi is ezt szeretnénk elérni. Meg is egyeztünk, hogyan érkezik cseppfolyós gáz Katarból az emírrel - közölte a kormányfő. Óriási előnnyel rendelkezik Magyarország, hogy évek óta építi a kapcsolatait a Kelettel. Magyarország ereje az eszében van, és aki hamarabb érti meg a dolgokat, az előnybe kerül. Évekig gúnyolódott a magyar sajtó azon, hogy miért barátkozik Magyarország a Türk országokkal. A következő évtizedekben meghatározó lesz ez a térség - fejetette ki. Ezek a kapcsolatok most kamatoznak, mert előrébb vagyunk, mint több más ország.