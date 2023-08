"Azt akarjuk, hogy Magyarország gazdag, erős és biztonságos legyen"

Az én véleményem nem jelenik meg a nyugati fővonalban, mert azt morálisan rossznak tartják - mondta Orbán Viktor. Szerencsére kerülőutakon ugyanezt mondja Trump is, és azt meg is nézik 240 millióan - tette hozzá. Azt akarjuk, hogy Magyarország gazdag, erős és biztonságos legyen, és erre kell tervnek lennie - ismertette a kormányfő. 2010-ben is volt erre terv, és ma Magyarország biztonságosabb, erősebb és gazdagabb, bár annak mértékéről lehet vitatkozni - mondta Orbán Viktor. Még 10 év kell ahhoz, hogy a céljainkat elérjük.