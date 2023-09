Gulyás: Közel állunk ahhoz, hogy jó hírt osszak meg

A budapesti Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér állami megvásárlásáról úgy fogalmazott, Magyarország és a jelenlegi kormány álláspontja mindig az volt, a repteret nem szabad eladni. – A 2005 júliusi Gyurcsány-Orbán vitában is szó volt erről, az a jó, ha minimum többségi magyar tulajdonban van a reptér. Jól állunk – mondta, hozzátéve, amíg nincs kézfogás, nem mond részleteket, de közel állnak ahhoz, hogy jó hírt osszanak meg.

Elmondta azt is, Magyarország nem adja ki a hadköteles ukrán menekülteket, ezzel kapcsolatban nem is érkezett kérés ukrán részről, de a genfi egyezmény menekültekre vonatkozó része ezt nem is tenné lehetővé.